Maicon no Santos: o que falta para o zagueiro deixar o Cruzeiro?

Mesmo sem um treinador — Fábio Carille deixou o clube na última semana —, o Santos mantém conversas com o Cruzeiro a fim de contar com o zagueiro Maicon, de 33 anos, no elenco. A ideia inicial é um acordo por empréstimo, com uma troca de atletas, conforme apurado pela GOAL. Alguns nomes deixariam a Vila Belmiro rumo à Toca da Raposa II no mercado da bola.

Em meio às tratativas, a cúpula optou por tirar o defensor dos jogos do Campeonato Mineiro. Ele não entrou em campo com o elenco comandado por Paulo Pezzolano nos duelos contra Uberlândia e Villa Nova, ocorridos na última quinta-feira (17) e nesse domingo (21).

O defensor de 33 anos foi uma indicação de Fábio Carille à diretoria do Santos. Mesmo depois da saída do treinador, o departamento de futebol do clube mantém as tratativas por aprovar a contratação do atleta, que também tem passagem pelo São Paulo.

Maicon tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024. O defensor aceitou uma redução salarial de 50% para permanecer no clube após a mudança de gestão — Ronaldo Fenômeno adquiru o clube presidido por Sérgio Santos Rodrigues e passou a determinar as diretrizes também no futebol.

Em que pese o esforço feito pelo atleta para seguir na Toca da Raposa II, o clube não coloca empecilhos para a sua saída. O departamento de futebol adota o discurso de que não há jogador "inegociável" no atual elenco, mas evita falar sobre negociações em curso.

Maicon fez três jogos em 2022 pelo Cruzeiro, sendo dois na condição de titular e um como reserva. O jogador deu uma assistência para gol neste período. Ele foi o responsável pelo passe para Edu marcar na vitória por 2 a 1 sobre a Caldense.