Bustos dá aval, e Santos retoma tratativas para tirar Maicon do Cruzeiro

A diretoria do Santos se reuniu com o técnico Fabián Bustos nessa segunda-feira (28) e recebeu sinal positivo do técnico para buscar o zagueiro Maicon, atualmente no Cruzeiro. Outros reforços devem chegar à Vila Belmiro no mercado da bola. As condições do negócio já foram discutidas entre o defensor e departamento de futebol do Santos, antes mesmo da chegada de Fabián Bustos, e estão nas mãos do Conselho Gestor do clube paulista, conforme apurado pela GOAL.

Os paulistas já sinalizaram aos mineiros o desejo de retomarem as conversas nos próximos dias. O desejo é levar o defensor de 33 anos para o CT Rei Pelé nesta janela de transferências.

O técnico argentino, recém-contratado para a vaga de Fábio Carille, avalizou a contratação do atleta, que tem passagens por Porto, de Portugal, São Paulo e Galatasaray, da Turquia. Ele o vê como um nome interessante para compor o sistema defensivo, que atualmente conta com Eduardo Bauermann, Velázquez, Derick, Robson Reis, Kaiky e Luiz Felipe para a posição.

O defensor foi uma sugestão de Fábio Carille à cúpula santista. Antes de sua demissão, o técnico recomendou a contratação do atleta, que havia fechado a sua ida para o clube mineiro no fim do ano passado.

Sem jogar no time comandado por Paulo Pezzolano, Maicon se sente fora dos planos do clube para a atual temporada e está disposto a abrir conversas para defender as cores do Peixe. O jogador acredita que não terá espaço na equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro pela terceira temporada consecutiva.

Maicon tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024. Os mineiros iniciaram conversas para reduzir os salários do jogador. Entretanto, não deram sequência às conversas e estão dispostos a liberá-lo para o Santos com o intuito de reduzir a folha salarial. O contrato firmado com o atleta, com R$ 230 mil de remuneração e luvas de R$ 1,5 milhão, estão acima do padrão adotado pela gestão de Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador pretende ter uma folha de até R$ 2 milhões por mês na Toca da Raposa II.

A GOAL apurou que Maicon se sente isolado na Toca da Raposa II. O defensor acredita que falta uma definição sobre o seu futuro de forma mais firme por parte de Ronaldo Fenômeno e seus pares no futebol. O movimento adotado pelo clube é de "esvaziar" as alternativas do jogador até que ele aceite um acordo para reduzir os números do contrato ou para a rescisão do compromisso.

O defensor de 33 anos, que conta com interesse do Santos, fez apenas três partidas pelo Cruzeiro nesta temporada, com uma assistência. Ele esteve em campo por 239 minutos.