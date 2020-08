Luis Suárez quer ficar no Barcelona, mas deixa decisão nas mãos da diretoria

O jogador é a principal peça de ataque do clube catalão ao lado de Messi, mas não parece estar nos planos do presidente Josep María Bartomeu

E Luis Suárez não quer deixar pano para manga: o atacante já declarou publicamente que gostaria de ficar no . O problema é convencer o presidente do clube, Josep María Bartomeu, que ainda é útil no elenco do clube catalão.

Com 33 anos, o uruguaio não vive um grande momento pelo Barça: o atleta teve sua temporada menos goleadora desde que foi contratado, em 2014-15, tendo perdido uma parte significativa do ano lesionado. Mais perto do final de sua carreira do que do início dela, é uma das peças do elenco que podem ser trocadas a fim de rejuvenescer o grupo.

E mesmo que Suárez queira ficar - o jogador até topa ser reserva para permanecer no Barcelona -, gostaria de ouvir da boca do presidente Bartomeu quais são seus planos para o futuro do jogador.

"Estão falando de algumas mudanças no Barcelona, de nomes que o presidente liberou para serem negociados... mas ninguém veio falar comigo que eu estou entre esses jogadores." declarou o ídolo. "Se este é o desejo do clube, eu gostaria de ser comunicado, estou aqui a seis anos, mereço esse respeito. Eu toparia ser reserva e ainda sinto que posso contribuir, mas se a diretoria acha que eu não sirvo para o futuro, eu não tenho nenhum problema em chegar a um acordo.

Luis Suárez marcou seu 20° gol na temporada atual. O uruguaio fez 20+ gols em todas as temporadas desde que chegou no Barcelona. pic.twitter.com/1B1xtxWLQl — Curiosidades da Bola (@curiosidadesdb) August 11, 2020

Ainda que o mandatário tenha sido bem claro sobre seu desejo de manter Messi no elenco do Barça, como peça fundamental da reconstrução da equipe, Bartomeu não vem comentando sobre outros atletas... incluindo o próprio uruguaio, que tem sondagens da MLS e do Ajax, onde fez história no começo de sua passagem na Europa.

Indo para o ultimo ano de seu contrato, o atacante já foi até citado pelo novo treinador da equipe, Ronald Koeman, em janeiro de 2019, como um dos jogadores que ele liberaria caso assumisse um cargo de poder no Barcelona. E com o holandês no comando técnico do clube catalão, o futuro de Luis Suárez fica ainda mais incerto.

O grande problema, se pensarmos no lado do Barça, é que o uruguaio provou ser, mesmo em uma temporada fraca para seus padrões, a melhor opção para o ataque dos Blaugranas excluindo Messi. Griezmann não fez um bom ano de estreia, Dembelé passou (de novo) praticamente a temporada inteira contundido e Braithwaite, apesar de esforçado, não está no mesmo nível do centroavante.

Ou seja: caso o Barcelona se livrasse de Suárez, estaria abrindo mão do melhor companheiro de ataque para Lionel Messi, atualmente insatisfeito com o projeto do clube para o futuro - e querendo sair, segundo informação do repórter Marcelo Bechler, além de rumores de rádios catalãs. A esperança é que a equipe veja um grande crescimento no jovem Ansu Fati, joia de La Masia, ou então consiga a contratação de Lautaro Martínez, sonho antigo da diretoria.

Como o time não está em uma grande situação financeira no momento, depositando suas esperanças numa possível venda de Philippe Coutinho, Lautaro parece estar cada vez mais próximo de permanecer na . Assim, Suárez iria para 2020-21 como um jogador fundamental no elenco dos Blaugranas, ainda que a diretoria do clube, talvez, pense diferente.