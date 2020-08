Koeman conta com Messi, mas imprensa espanhola vê argentino mais distante do Barça

Imprensa local repercute saída de Messi após reunião entre Koeman e o jogador; clube confia em projeto e em multa rescisória para ficar com o craque

Ronald Koeman nem iniciou seu trabalho no e já enfrenta alguns problemas. E talvez o principal deles esteja relacionado à permanência de Lionel Messi na equipe. É claro que o holandês deseja ter o melhor jogador do mundo ao seu lado, mas a imprensa espanhola vê o argentino cada vez mais distante da Catalunha.

Os boatos sobre o seis vezes melhor do mundo deixar o Barcelona já vinham sendo especulados ao longo da temporada , mas certamente ganharam mais força após a goleada de 8 a 2 sofrida diante do Bayern de Munique . Mesmo tendo contrato por mais uma temporada, o nome do camisa 10 tem sido ligado a clubes como Inter de Milão , e até mesmo PSG

Koeman, que foi confirmado para substituir Quique Setien no comando do Barça, ​​enfatizou seu desejo de trabalhar com Messi na próxima temporada e disse que o atacante argentino tem todo o direito de estar infeliz com base nos resultados recentes.

"É perfeitamente lógico que ele esteja desapontado. Eu também ficaria após perder de 8 a 2 para o . Seria muito ruim estranho se ele estivesse andando por aí com um sorriso no rosto depois de um evento como esse”, comentou o holandês em entrevista à NOS.

"Messi é um vencedor e todos sabem disso. Tenho um ótimo relacionamento com Pep Guardiola e ele também disse que é incrível trabalhar com Messi. Estou ansioso para trabalhar com ele”.

O novo treinador culé também assumiu a responsabilidade e afirmou que ele é o responsável por encontrar uma maneira de fazer o argentino seguir na equipe.

"Cabe a mim encontrar uma maneira de tirar o melhor proveito de Messi, fazer ele ficar feliz aqui e se sentir importante. Ele é o capitão e deve encerrar sua carreira no Barcelona. Messi é o Barcelona e o Barcelona é o Messi”, completou.

Imprensa vê Messi distante

Contudo, a imprensa espanhola não acredita que Koeman terá vida fácil para convencer Messi a seguir no clube. De acordo com as informações, o camisa 10 interrompeu suas férias para uma reunião com seu novo treinador, mas o encontro não foi dos mais esperançosos para a torcida culé.

A rádio catalã RAC1 afirma que Messi deixou claro para Koeman que está mais fora do que dentro do Barcelona, apesar de o clube se apegar ao contrato do argentino, válido por mais uma temporada.

O Marca e o As, jornais de Madrid, também repercutiram o fato de Messi estar mais próximo de deixar a Catalunha. O segundo deles foi mais contundente e afirmou que “Messi já se vê fora” do Barça.

Por fim, o Mundo Deportivo e o Sport, ambos da Catalunha, destacam que o argentino tem uma cláusula de 700 milhões em seu contrato para deixar a equipe e afirmam que o clube não vai desistir de convencer o camisa 10 a ficar.

O fato é que Messi já estava incomodado com muita coisa que vinha acontecendo no Barcelona, e a goleada diante do Bayern certamente causou um impacto negativo no argentino. Outro ponto importante é que existe a multa em seu contrato, que também pode pesar nas decisões. Resta esperar para saber qual o futuro do extraterrestre do futebol.