Ansu Fati e Riqui Puig: as revelações que renovam o ânimo de Messi no Barcelona

Os dois garotos foram fundamentais na goleada sobre o Alavés e dão esperanças sobre o futuro do clube

Lionel Messi tem mais motivos para sorrir: na goleada por 5 a 0 do sobre o , tanto Ansu Fati como Riqui Puig, duas das joias de La Masia, foram fundamentais para a vitória e boa atuação dos catalães.

No total, os jovens participaram de três dos cinco gols, dando esperanças ao futuro do Barça e mostrando que Messi tem motivos para acreditar no projeto do clube.

Riqui se consolida com duas assistências

Riqui Puig, cada vez mais confiante no meio de campo do Barcelona, foi um dos grandes destaques na goleada sobre o Alavés: jogou 90 minutos, deu dois passes para gol e se tornou o jogador mais jovem na história do clube a dar duas assistências em uma só partida. Além disso, permaneceu em campo junto com Frenkie De Jong na entrada de holandês, mostrando que pode formar dupla com o ex- .

Também acertou um belo chute na trave quando o duelo ainda estava empatado e recebeu elogios do próprio Messi. Se mostra mais pronto a cada jogo: a próxima geração está aqui para ficar.

Ansu, consistente durante toda a temporada

7 gols em sua primeira temporada de Campeonato Espanhol.



Ansu Fati não precisa mais ser apresentado: marcou outro gol importante - foi quem abriu o placar contra o Alavés - e se tornou o quarto maior artilheiro da equipe, atrás apenas de Messi, Suárez e Griezmann. Hoje, o garoto já é uma realidade e seus gols são cada vez mais necessários no Barcelona, muito antes do esperado.

Setién não tem dúvidas: "serão grandes jogadores"

Até o próprio treinador, Quique Setién, sempre muito cauteloso em suas palavras, não esconde mais quem acredita muito nos garotos. Depois da partida, deixou qualquer precaução de lado para falar dos jogadores. "Tanto Ansu como Riqui estã aproveitando muito bem os minutos que estão tendo, com energia e potencial. Estão se transformando de jovens em grandes jogadores." elogiou.

"Eles vão assumindo mais e mais responsabilidades. São o futuro deste clube, serão excelentes no futuro e geram expectativas muito positivas." destacou. Com o rendimento da equipe e a confiança tanto de Messi como de Setién, é possível pensar que terão um papel importante no retorno da Liga dos Campeões. Além de tudo, receberam elogios do argentino: "os jovens são o caminho que temos de seguir".