Messi avisa para Koeman que se vê fora do Barcelona, diz rádio

A RAC1, principal rádio catalã, afirma que o jogador está mais fora do que dentro do clube neste momento

A reunião entre Lionel Messi e Ronald Koeman não trouxe notícias boas para a a torcida do : segundo a RAC 1, principal rádio da Catalunha, o argentino teria comunicado ao novo treinador do Barcelona que estaria pensando em deixar a equipe.

Não foram palavras leves: a estrela deixou claro que se vê mais distante do clube do que nunca e está "mais fora do que dentro" da equipe blaugrana.

Se com o melhor jogador do planeta o Barcelona já não está em grande fase, tendo terminado a temporada sem títulos, sem o atleta, então, o clube perderia não só a sua maior referência técnica, mas também um dos maiores ídolos de sua história. Um ídolo que ninguém imaginava que algum dia poderia deixar o time catalão.

Vale lembrar que Koeman, antes de assumir o cargo do treinador da equipe, no começo de 2019, havia afirmado que gostaria de ver uma reestruturação completa no Barça, incluindo a saída de veteranos como Gerard Piqué, Sergio Busquets, Luis Suárez e até mesmo Lionel Messi.

O Barcelona continua tentando manter Messi

Por outro lado, a RAC 1 também informa que a diretoria do Barcelona, comandada pelo presidente do clube, Josep María Bartomeu, não irá abrir mão do jogador e conta com ele, esperando conseguir renovar o contrato do argentino logo.

Ao mesmo tempo, Messi abriu mão de suas férias para se reunir com o novo treinador da equipe. Bartomeu também afirmou recentemente que o atleta é o "pilar central" do projeto de Koeman.

O contrato do argentino se encerrará em junho de 2021, ao fim da próxima temporada. Até agora, o jogador não deu nenhuma indicação de que pretende renovar seu vínculo com o clube. Pelo contrário: cada vez mais, pipocam notícias de que Messi estaria "farto" do Barcelona e de seus vexames nos últimos anos.