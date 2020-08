Barcelona aceita negociar Griezmann, Dembelé e até Suárez, revela jornal

O clube catalão pensa em realizar uma reformulação, negociando inclusive titulares incontestáveis

O gastou mais de R$ 2 bilhões para ter Griezmann, Dembélé e Coutinho. Mas após a eliminação da , com a derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique, o time catalão está disposto a negociar os dois primeiros e até mesmo Luis Suárez. A informação é do Mundo Desportivo.

Logo na entrevista pós-jogo, abatido, o zagueiro e capitão Gerard Piqué pediu mudanças estruturais drásticas na equipe. Após a demissão de Quique Setién, Mauricio Pochettino foi sondado como possível sucessor na Catalunha, mas dentro de campo também acontecerão mudanças.

A diretoria catalã teria definido todos os atletas como negociáveis, a não ser Ter Stegen, De Jong e Messi, nem os jovens Ansu Fati e Riqui Puig. O restante pode deixar o Barça se houver uma boa oferta para algum deles. E mesmo que não ocorram, contratos podem ser rescindidos.

O uruguaio Suárez tem contrato até junho de 2021, mas se jogasse 60% das partidas na temporada, automaticante teria seu vínculo renovado por mais um ano. Sua saída abriria espaço para Lautaro Martínez, da , que ainda está sendo especulado.

(Foto: Getty Images)

O jornal informa que Umtiti, devido ao fraco desempenho e suas constantes lesões, mas também pelo "comportamento decepcionante", também estaria de malas prontas. Situação parecida com a de Dembélé. Semedo, Sergi Roberto, Rakitic, Jordi Alba e Vidal também poderiam encontrar novos destinos.



Griezmann, por outro lado, tem mais mercado na Europa. Com claúsula de 500 milhões, o Barça negociaria sua saída por menor valor. O estaria de olho no francês, caso Neymar ou Mpbappe deixem o elenco para a próxima temporada.