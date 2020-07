Time de Beckham faz proposta para tirar Suárez do Barcelona, diz jornal

O Inter Miami quer aparecer na próxima temporada da MLS com uma contratação bombástica

E Luis Suárez pode ter um destino no mínimo inusitado. Pelo menos é o que diz o jornal catalão Mundo Deportivo: o centroavante irá receber uma proposta do Inter Miami, equipe que tem como um dos donos David Beckham.

O uruguaio ainda tem muita lenha para queimar em um Barcelona que busca desesperadamente seu substituto para o futuro, mas é inegável pensar que a oportunidade em terras americanas talvez seja muito viável...financeiramente.

Nos últimos anos, a se notabilizou por levar jogadores em final de carreira, por salários elevados e contando com oportunidades comerciais variadas. Zlatan Ibrahimovic, por exemplo, é um dos atacantes que fez muito barulho na liga americana recentemente.

O Inter Miami, recém-criado e que se prepara para sua primeira temporada na , teria feito uma proposta vantajosa para Suárez, pensando em explorar a imagem do uruguaio em uma das cidades mais latinas dos .

Com contrato com o até 2021 - e uma cláusula que renova o vínculo automaticamente até 2022 caso atue em 60% das partidas na próxima temporada -, a equipe de Beckham teria que fazer uma boa oferta aos catalães se quiserem contar com o centroavante já para 2020-21, já que o jogador ainda é titular, um dos artilheiros do Barça e quer ficar na equipe.

Nicolás Lodeiro, amigo e compatriota de Suárez, além de jogador do , também já afirmou que o atleta tem vontade de atuar na MLS e sempre o pergunta informações sobre a liga.

Será que poderemos ter Luis Suárez jogando pela Major League Soccer? Só o futuro dirá...mas certamente seria mais um reforço de peso para a competição.