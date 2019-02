Retorno ao Ajax? Suárez tem "portas sempre abertas"

Atacante, que passou quatro produtivos anos em Amsterdã, foi exaltado por Marc Overmars

Marc Overmars, diretor esportivo do Ajax, concedeu uma entrevista a 'VTV Uruguai', e falou sobre o futuro de Luis Suárez, no Barcelona.

Questionado sobre a possibilidade do clube catalão procurar um substituto para o atacante uruguaio, o dirigente foi claro ao abrir as portas do Ajax: "estão sempre abertas".

“As portas estão sempre abertas aqui. Eu espero que eles o substituam! Não, estou brincando, mas se ele estivesse realmente interessado em voltar ao Ajax, eu iria para Barcelona no dia seguinte para falar com ele.", apontou.



Suárez em ação com a camisa do Ajax / Foto: Getty Images

“Eu acho que uma das maiores qualidades de Suarez é sua mentalidade. O poder de vencer, marcar gols... ele é um dos melhores do mundo", completou.

Vale destacar que Suárez defendeu o Ajax entre os anos 2007 e 2011, antes de ser vendido ao Liverpool por 26,5 milhões de euros.