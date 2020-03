Suárez avança em recuperação de lesão: "Quanto o time voltar, estarei junto"

A volta do atacantes, inicialmente prevista para maio, pode ser adiantada

Mesmo em quarentena obrigatória por causa da pandemia de coronavírus Covid-19, Luis Suárez continua, de casa, o tratamento para se recuperar de lesão que sofreu em janeiro deste ano.

Em entrevista por telefone à Referi, o atacante disse que a sua recuperação está acontecendo dentro do programado. “O médico me disse que estava indo muito bem e isso me deu esperança de jogar novamente o mais rápido possível", disse.

Com data de volta prevista para o início de maio, o progresso que o uruguaio apresenta no tratamento pode fazer com que Suárez esteja pronto antes disso. Para animar o torcedor, ele garantiu: “Quanto o time voltar, estarei junto".

O atacante també falou sobre o momento do e sobre a influência que a lesão dele e a de Dembélé tiveram sobre as dificuldades que o time vem enfrentando: “Passamos por momentos difíceis no clube, com resultados inesperados. Dembélé se machucou, eu me machuquei e são fatores que influenciam a equipe”.