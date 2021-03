Lucas Moura muda de posição no Tottenham e ganha espaço com fase artilheira

Brasileiro ganha sequência na equipe de José Mourinho e mudança no posicionamento faz bem ao jogador

Lucas Moura ainda não conquistou de fato o seu espaço no Tottenham de José Mourinho, mas está no caminho para isso. Titular em seis dos últimos sete jogos da equipe do norte de Londres, um fator foi fundamental para que ele ganhasse essa sequência: a mudança no posicionamento, que proporcionou ao brasileiro uma nova fase artilheira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Desde a época de São Paulo, Lucas se destacou com atuações pelos lados do campo, principalmente na direita. Foi assim que o jogador começou nesta nova sequência como titular no Tottenham. No entanto, sem muito destaque e com resultados ruins, Mourinho apostou em reposicionar o brasileiro em campo e colocá-lo como um meia.

A mudança foi benéfica para o camisa 27 do Spurs. Em cinco jogos atuando na nova função, o jogador anotou três gols e deu duas assistências.

Concorrendo com o holandês Steven Bergwijn, Lucas ganhou seu espaço e vem formando um bom quarteto ofensivo com Heung-min Son pela esquerda, Gareth Bale pela direita e Harry Kane no comando do ataque. Em certas oportunidades, Erik Lamela substitui o galês e alterna com o brasileiro a função de meia do Spurs.

Mais artigos abaixo

🎶 Girando girando girando para o lado

Girando girando girando pro outro

No passinho do volante

Quero ver o baile todo 🎶 pic.twitter.com/w0xqjlWVcg — Tottenham Hotspur (@Spurs_PT) February 28, 2021

Não é possível ainda afirmar que o jogador recuperou seu espaço no time londrino. Lucas foi titular do Tottenham na Premier League apenas oito vezes na atual temporada, metade delas no mês de fevereiro, o que pode refletir em uma nova fase do brasileiro até o fim da campanha de 2020/21.

Na Liga Europa, Lucas vem sendo utilizado com mais frequência. Titular em seis dos oito jogos da equipe, o brasileiro participou dos outros dois e já deixou quatro gols e uma assistência na competição continental.

Em toda a temporada, Lucas soma nove gols e cinco assistências em 37 participações com o Tottenham, alternando muito jogos como titular e jogos como reserva. São 20 participações iniciando o jogo em campo e 17 jogos como reserva utilizado no decorrer das partidas.