Bale tem atuação 'nível Real Madrid' e dá esperança ao Tottenham

Jogador camisa 9 do País de Gales fez dois gols e deu uma assistência na goleada do Tottenham sobre o Burnley, pela Premier League

Quando, uma hora antes do pontapé inicial, foi divulgada a escalação do Tottenham para enfrentar o Burnley, criou-se a expectativa do time de Zé Mourinho bastante ofensivo em busca da vitória e foi isso que aconteceu. Com a goleada por 4 a 0, a partida teve um grande nome, que vinha buscando por espaço há um tempo: com dois gols e uma assistência, Gareth Bale teve a melhor atuação na sua segunda passagem pelo Tottenham e lembrou aquele Bale decisivo que tantas vezes foi visto no Real Madrid.

Mourinho escalou um time com quatro atacantes: Lucas Moura, Harry Kane, Heung-Min Son e Gareth Bale e o 'quadrado mágico' funcionou muito bem. Com apenas 68 segundos de jogo, em uma bola enfiada por Son, Bale apareceu e de surpresa e colocou a bola no fundo da rede.

Aos 15 minutos, Bale recebeu uma bola no campo de defesa do Tottenham e fez um lançamento preciso para o matador Kane chutar e fazer o segundo gol da partida. Lucas Moura marcou o terceiro após cruzamento de Reguilón e Bale, já no segundo tempo, fechou a conta com outro gol vindo de uma assistência do coreano Son.

Por mais que tenha sido marcado pela negligência em seus últimos meses de Real Madrid, Bale viveu momentos de verdadeiro brilho com a camisa merengue e o torcedor do Tottenham viu um lampejo desse Bale no domingo (28).

Sua passagem pela equipe espanhola, marcada por muitas lesões, rendeu 105 gols e 68 assistências, em 251 jogos. À época a contratação mais cara da história do futebol, Bale fez parte da geração madridista que conquistou quatro Champions League e duas LaLiga.

A atuação desse domingo pode ser um divisor de águas dessa segunda passagem de Bale pelos Spurs, já que Mourinho vinha sendo cobrado para dar mais minutos ao galês. Nos últimos quatro jogos que disputou, Bale participou de pelo menos um gol a cada partida: no primeiro jogo contra o Wolfsberger, pela Liga Europa, ele marcou um e deu uma assistência; na derrota para o West Ham, pela Premier League, deu uma assistência para gol; no jogo da volta contra o Wolfsberger ele marcou um gol e agora contra o Burnley foram dois gols e uma assistência.

No jargão futebolístico, esse é o claro caso de um jogador que está "pedindo passagem" para ter mais espaço no time titular. É verdade que o Burnley não é o time que mais oferece perigos e desafios a um time com o elenco que o Tottenham possui, entretanto, os sinais mostram que Bale parece estar a fim de jogo, e restando apenas poucos meses para o fim do empréstimo do atleta, não há muitos motivos para que não jogue, mesmo que ainda esteja a recuperar sua melhor forma física.