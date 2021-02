Oitavas de final da Liga Europa 2020/21: classificados, sorteio, datas, jogos e mais

A competição da Uefa vai para a segunda fase de mata-matas, veja

As equipes classificadas às oitavas de final da Liga Europa já estão definidas. Encerradas as disputas da segunda fase da competição da Uefa, os 16 times que estão vivos na disputa esperam o sorteio que define os confrontos da próxima fase de mata-mata.

O primeiro mata-mata em direção à dinal da Europa League já foi, agora são mais qautro fases até que o campeào seja definido. Os times vão conhecendo seus caminhos por meio de sorteios, realizados pela Uefa, ao final de casa fase. O das oitavas será no dias 26 de fevereiro.

Veja tudo sobre as oitavas de final da Liga Europa:

Os classificados às oitavas de final da Liga Europa 2020/21

Tottenham - ING

Dínamo Kiev - UCR

Manchester United - ING

Arsenal - ING

Milan - ITA

Rangers - SUI

Slavia Praha - CZE

Villarreal - ESP

Roma - ITA

Dínamo Zagreb - CRO

Young Boys - SUI

Molde - NOR

Granada - ESP

Shakhtar Donetsk - UCR

Ajax - HOL

Olympiakos - GRE

Quando serão disputadas as partidas?

De acordo com o calendário divulgado pela Uefa no início da temporada, os jogos de ida das oitvas de final da Liga Europa acontecem no 11 de março (sendo que para uma melhor divisão alguns devem ser marcados para o dia anterior, também) e os de volta uma semana depois em 18 de março (com alguns podendo ser no dias 17, da mesma maneira).

O calendário exato e quem joga quando só será definido pelo sorteio da Uefa, que define os confrontos da fase.

Quando será e como funciona o sorteio das oitavas?

O sorteio dos confrontos, que vai acontecer em Nyon, na Suíça, está marcado para o dia 26 de fevereiro, às 9h (de Brasília). Diferentemente do que acontece nas oitavas de final da Liga dos Campeões, neste caso nenhum time sai em vantagem para decidir em casa e times do mesmo país podem se enfrentar sem restrições.

Como cada um dos times se classificou?

TOTTENHAM

O time inglês se classificou às oitavas de final com duas goleadas sobre o Wolfsberg. O primeiro jogo, com mando dos austrícos, mas realizado na Hungira por conta de restrições da Covid-19, terminou em 4 a 1 para o Tottenham, que, em casa, fez 4 a 0 e não teve probelmas para avançar de fase.

DÍNAMO KIEV

O time da Ucrânia não teve a mesma facilidade que o Tottenham. No jogo de ida, em casa, o Dínamo Kiev empatou com o Club Brugge por 1 a 1 e, na volta, precisando ganhar por conta do critério de gol fora, consguiu fazer 1 a 0 e garantir a classificação.

MANCHESTER UNITED

Mais um time inglês calssificado, o United resolveu sua vida no jogo de ida, contra a Real Sociedad. Realizado na Itália, por conta da Covid-19, o jogo terminou com uma goleada de 4 a 0 para cima dos espanhóis. Na volta, jogando em casa e apenas administrando o resultado, o time de Manchester empatou por 0 a 0.

ARSENAL

O terceiro clube inglês classificado não consguiu a vaga de maneira fácil. O Arsenal empatou com o Benfica em 1 a 1 no jogo de ida e, na volta, venceu de 3 a 2, mas não sem quase levar um gol nos últimos minutos, que daria a classifcação aos portugueses de Jorge Jesus.

MILAN

Disputando vaga contra o Estrela Vermelha, o Milan teve dois empates, por 2 a 2 na ida, fora de casa, e 1 a 1 jogando na Itália. A classificação veio por meio do critério de gol fora de casa, que sere como primeiro critério de desempate.

RANGERS

O Rangers se classificaram contra o Antwerp no confronto com mais gols nesta segunda fase. A ida, na Bélciga, terminou com o placar de 4 a 3 em favor do rangers, que voltou a vencer em casa, desta vez por 5 a 2. O placar agregado do duelo ficou em 9 a 5 para os escoceses, que garantiram a vaga nas oitavas.

SLAVIA PRAHA

Depois de um empate sem gols contra o Leicester, em casa, o Slavia Praha venceu o jogo de volta, realizado na casa do adversário, por 2 a 0 e contrariou o favoritimo inglês no duelo.

VILLARREAL

Os espanhóis passaram pelo RB Salzburg com duas vitórias. No primeiro jogo, fora de casa, venceu por 2 a 0 e, na volta, em casa, fez 2 a 1, garantindo a vaga pelo placar agregado.

ROMA

A Roma foi o outro time taliano classificado, batendo o Braga nos dois jogos. A ida, em Portugal, foi 2 a 0 para os italianos, que voltaram a vencer em casa, desta vez por 3 a 1, sem sustos.

DÍNAMO ZAGREB

Os croatas passaram de fase com dois triunfos sobre o Krasnodar. Jogando fora de casa, venceu por 3 a 2 em um jogo bastante disputado. Na volta, em casa, fez 1 a 0, que foi o suficiente para a classificação às oitavas.

YOUNG BOYS

O Young Boys teve um confornto de muitos gols no jogo de ida, em casa, contra o Bayer Leverkusen, que terminou em 4 a 3 para os suíços. Na volta, fora de casa, mais uma vitória sobre os alemães, desta vez por 2 a 0.

MOLDE

Depois de um empate contra o Hoffenheim, em casa, por 3 a 3, os noruegueses conseguiram uma vitória por 2 a 0 na Alemanha e garantiram a vaga na próxima fase de mata-mata.

GRANADA

Os espanhóis perderam o jogo de volta contra o Napoli, na Itália, por 2 a 1, no entanto, o 2 a 0 construído em casa no jogo de ida, garantiu o avanço para as oitavas de final pelo placar agregado, de 3 a 2.

SHAKHTAR DONETSK

Os ucranianos tiveram duas vitória contra o Maccabi Tel-Aviv, sem sofrer gols, e garantiram a vaga. Na ida, fora de casa, fizeram 2 a 0 e, na volta, podedo perder por um gol, voltaram a vencer, desta vez por 1 a 0, com gol de pênalti.

AJAX

O Ajax foi mais um a passar com duas vitórias, coincidentemente por placares iguais. No duelo contra o Lille, fora de casa, fez 2 a 1 e, na volta, jogando na Holanda, repetiu o mesmo placar da ida e ficou com a vaga.

OLYMPIAKOS

Depois de vencer em casa por 4 a 2, Olympiacos ia sendo eliminado pelo PSV até os minutos finais do segundo jogo que caminhava para um 2 a 0, resultado que dava a vaga aos holandeses pelo critério do gol fora. No entanto, aos 43 do segundo tempo, os gregos fizeram um gol e garantiram a vitória no placar agregado, que ficou em 5 a 4 em favor do Olympiacos.