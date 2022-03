Liverpool x West Ham: escalação, desfalques e mais do jogo pela Premier League 21/22

Liverpool e West Ham se enfrentam neste sábado (5), às 14h30 (de Brasília), em Anfield, pela 28ª rodada da Premier League.

Embalado com o título da Copa da Liga Inglesa, e classificado para as quartas de final da Copa da Inglaterra, os Reds voltam as atenções para o Campeonato Inglês. Atualmente, aparece na vice-liderança, com 60 pontos, seis a menos que o líder Manchester City, e com um jogo a menos.

Do outro lado, o West Ham, na quinta posição, com 45 pontos, chega para o confronto após ser eliminado pelo Southampton na Copa da Inglaterra.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Liverpool entrará em campo ainda sem contar com Roberto Firmino, que segue com problema muscular, e Matip, doente.

Thiago Alcântara, com lesão no tendão, é aguardado apenas para o jogo contra a Inter na próxima semana, pelo duelo de volta das oitavas de final da Champions League.

Já o West Ham não terá o ucraniano Andriy Yarmolenko, liberado em meio à invasão russa, mas Aaron Cresswell deve estar apto para retornar.

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Mane, Diaz.

Possível escalação do West Ham: Fabianski; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Arroz, Soucek; Bowen, Lanzini, Fornals; Antônio.

DESFALQUES

LIVERPOOL:

Roberto Firmino e Thiago Alcantâra: lesionados

Matip: doente

WEST HAM:

Andriy Yarmolenko: folga

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Liverpool x West Ham será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, neste sábado, em Anfield.