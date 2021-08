Premier League: artilheiros e garçons do Inglês na temporada 2021/2022

A Premier League 2020/2021 teve o Manchester City como campeão, mas quem acabou sendo o artilheiro e o garçom da temporada foi Harry Kane. Agora uma nova temporada se inicia, grandes times e novas contratações prometem apimentar ainda mais a competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Agora, os clubes entram em uma grande sequência de jogos, na qual os goleadores e os especialistas em assistências serão fundamentais para uma boa campanha na Premier League, pensando na tão sonhada vaga na Liga dos Campeões e, claro, pelo título de uma das melhores competições da Europa..

Nesta edição: Manchester City, Liverpool, Chelsea aparecem como grandes favoritos na conquista do título. Enquanto Manchester United, Arsenal e Everton correm por fora. Nesta edição, Watford, Brentfor e Norwich City conquistaram uma vaga nesta temporada. Vale lembrar, que na Inglaterra a presença de público está permitida (com algumas restrições ainda).

Confira como está a artilharia da Premier League nesta temporada, e também como terminou na temporada de 2020.

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Bruno Fernandes Manchester United 3 1 2 Fred Manchester United 1 1 =2 Luke Ayling Leeds United 1 1 =2 Mason Greenwood Manchester United 1 1 =2 Christian Norgaard Brentford 1 1 =2 James Tarkowski Burnley 1 1 =2 Christian Pulisic Chelsea 1 1 =2 Marcos Alonso Chelsea 1 1 =2 Adam Arnstrong Southampton 1 1 =2 Jamie Vardy Leicester 1 1 =2 Ismaila Sarr Watford 1 1 =2 Emmanuel Dennis Watford 1 1

Voltar ao topo

Passes para gols - Premier League 2021/2022

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Paul Pogba Manchester United 4 1 2 Victor Lindelof Manchester United 1 1 =2 Ethan Pinnock Brentford 1 1 =2 Stuart Dallas Leeds United 1 1 =2 Ashley Westwood Burnley 1 1 =2 Che Adams Southampton 1 1 =2 Ricardo Pereira Leicester 1 1 =2 Emmanuel Denis Watford 1 1

*Números atualizados dia 14 de agosto de 2021, às 12h (de Brasília) Voltar ao topo

Premier League 2020/2022: Quem foi o artilheiro?

( Foto: Getty Images)

O atacante inglês Harry Kane, do Tottenham, foi o goleador isolado da temporada 2020/2021 da Premier League, marcando um total de 23 gols em 35 partidas . Ele foi seguido de perto por Mohamed Salah, do Liverpool, com 22 gols anotados.

Voltar ao topo

Premier League 2020/2021: Quem foi o líder em assistências?

( Foto: Getty Images)

Harry Kane, também foi quem distribuiu mais assistencias na Premier League, com 14 assistências em 35 jogos , além dos 23 gols no campeonato. O segundo colocado foi o meio-campista português Bruno Fernandes, do Manchester United, com 12 passes para gol em 37 partidas disputadas.