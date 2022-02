Quem é o maior campeão da Copa da Liga Inglesa?

Chamada de Carabao Cup por questões comerciais, a Copa da Liga Inglesa é a competição eliminatória que está um nível abaixo da FA Cup -- a Copa da Inglaterra. Ela é disputada desde 1960/61 e reúne os 72 clubes que disputam a Premier League (1ª divisão), Championship (2ª divisão), League One (3ª divisão) e League Two (4ª divisão).

Ou seja, a Copa da Liga reúne as quatro principais divisões da pirâmide do futebol inglês, também envolvendo agremiações da própria Inglaterra e País de Gales.

O clube campeão ganha também uma vaga na Europa League da próxima temporada. Como conta com menos participantes do que a FA Cup, a duração da Copa da Liga é menor. Enquanto a Copa da Inglaterra é disputada normalmente entre agosto e maio, a Copa da Liga tem seus jogos entre agosto e fevereiro. O atual campeão é o Liverpool, que superou o Chelsea nos pênaltis em um jogo cercado de muita emoção.

Quem tem mais títulos de Copa da Liga?

O Liverpool, com nove conquistas, voltou a ser, de forma isolada, o maior campeão da Copa da Liga ao bater o Chelsea agora em 2022 em uma final cercada de emoções.

A última finalíssima terminou sem gols, mas com enorme brilho do goleiro Edouard Mendy, do Chelsea. Mesmo assim, o técnico Thomas Tuchel optou por colocar Kepa Arrizabalaga na hora da disputa de pênaltis, mas Kepa não defendeu nenhuma cobrança e desperdiçou a penalidade que sacramentou o título dos Reds.