Lisca no Vasco: veja tempo de contrato e detalhes do acerto

O treinador chega para conduzir o projeto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro do Cruz-maltino

O Vasco anunciou na manhã desta terça-feira (20) a contratação do técnico Lisca. Aos 48 anos, o treinador assina um contrato com o Cruz-maltino até o fim de 2021, Lisca despertou interesse de muitos clubes brasileiros como o Cuiabá, e recentemente o Botafogo.

Conforme antecipou a Goal, o treinador estava na mira do Fogão após a saída de Marcelo Chamusca do comando do time. No entanto, as primeiras conversas entre as partes não avançaram, e o treinador deu preferencia ao Vasco da Gama.

Rapidamente a negociação avançou entre Lisca e Vasco para substituir Marcelo Cabo, já que os primeiros contatos foram feitos ainda nesta segunda (19). O treinador chega acompanhado do auxiliar técnico Márcio Hahn para conduzir o projeto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

Lisca é o novo técnico do Vasco da Gama 💢



Lisca deixou o América-MG ainda em junho após uma sequência de sete jogos sem vitória. O técnico obteve ótimos resultados no clube, já que conduziu a equipe na melhor campanha de sua história na Copa do Brasil (semifinalista em 2020), também conquistou o acesso à Série A de 2021 e disputou a final do Campeonato Mineiro neste ano, sendo derrotado pelo Atlético-MG.

Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, o Lisca, iniciou sua carreira como treinador nas categorias de base do Internacional, em 1990, e passou por São Paulo, Grêmio e Fluminente. No futebol profissional, começou em 2007 no Brasil de Pelotas.

Ele conduziu o acesso do Juventude na Série C em 2013, e também liderou o Ceará da zona de rebaixamento da Série B em 2015, salvando o clube de uma queda para a terceira divisão. Vale lembrar que o treinador chegou a comandar o Internacional em 2016, no entanto Lisca não conseguiu evitar o rebaixamento do time.