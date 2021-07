Quem deve ser o novo técnico do Vasco após a demissão de Marcelo Cabo?

Agora sem Marcelo Cabo, o Gigante da Colina volta seus olhos para a contratação de Lisca

Marcelo Cabo não é mais treinador do Vasco. A demissão foi confirmada nesta segunda-feira (19), um dia após o empate por 1 a 1 entre o Cruz-maltino com o Náutico pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Contratado no início desta temporada 2021 pelo currículo com ótimo histórico de acessos para a primeira divisão, Cabo não viu o seu Vasco fazer uma boa campanha nesta Série B. A equipe de São Januário ocupa apenas a oitava posição, com 18 pontos ganhos, estando a dois pontos do quarto colocado (o último que consegue acesso à elite), e não vinha passando confiança em suas exibições apesar do investimento feito pensando na Série B.

Em 29 jogos no comando no Vasco, Marcelo Cabo conseguiu 13 vitórias, 10 empates e foi derrotado seis vezes.

Quem será o novo técnico do Vasco

Sem Marcelo Cabo, agora a diretoria cruz-maltina vai em busca de um substituto. Lisca, atualmente sem clube e que há pouco tempo recusou uma proposta do Botafogo, é o principal alvo da diretoria do Vasco da Gama.

(Foto: Mourão Panda/América)

Além de Lisca, outro nome que interessa é o de Dorival Júnior – outro que recusou recentemente o Botafogo. Neste caso, contudo, vale ressaltar que o técnico vem recusando propostas por causa de questões particulares. Enderson Moreira também seria uma outra opção.

Confira, também, a seguir, alguns treinadores brasileiros atualmente sem clube: Dunga, Rogério Ceni, Ricardo Gomes, Tiago Nunes, Celso Roth, Rogério Micale, Thiago Larghi, Adilson Batista.