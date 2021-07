Na mira de Botafogo e Vasco, Lisca dá preferência ao Cruz-maltino

Treinador virou alvo do clube após saída de Marcelo Cabo, nesta segunda-feira (19); botafoguenses procuraram antes

Livre no mercado desde que deixou o América-MG, em junho, Lisca virou alvo de Botafogo e Vasco. O último demitiu Marcelo Cabo nesta segunda-feira (19) e não é a primeira vez que procura o treinador. O técnico, no entanto, ainda não indicou o futuro, mas está aberto a ouvir proposta.

Segundo apuração da Goal, o Botafogo não retirou a oferta por Lisca, mas tem poucas esperanças no acerto, uma vez que teve a primeira recusada. Quem chama mais a atenção do treinador é o Vasco. E as conversas podem evoluir ao longo desta semana.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais longe de Lisca, o Botafogo já mira outros nomes, mas ainda sem um consenso dentro da diretoria. Nesta segunda-feira (19), Joel Santana, em entrevista à rádio Tupi, deixou em aberto a possibilidade de assumir o Botafogo.

"Essa é a pergunta que todo mundo quer saber e vou dizer o seguinte. Tenho recebido tanto pedido de botafoguenses, que me pedem para voltar, que vão cair e tal. Eu fui agora para Minas, ali por Leopoldina e nunca vi lugar para ter tanto botafoguense. Eu tiver que ir para a praça conversar com eles. Para felicidade de todos, de toda a nação, diga ao Botafogo que vou lá tentar ajudar. Mas temos que agilizar isso, tem que ser rápido, sou muito compromissado. Me dói muito ver o Botafogo nessa situação".

Saída de Marcelo Cabo do Vasco

Depois do empate em 1 a 1 com o Náutico, em São Januário, a diretoria do Vasco decidiu pela saída de Marcelo Cabo. O Cruz-maltino ocupa a oitava posição na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, Cabo comandou a equipe em 29 jogos, com três empates e seis derrotas.