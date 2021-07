Quem deve ser o novo técnico do Botafogo após a demissão de Chamusca?

O time decidiu pela demissão de Marcelo Chamusca após sequência de resultados ruins na Série B

E o Botafogo terá um novo técnico. Após sequência de resultados ruins na Série B e protestos da torcida, o clube decidiu pela demissão de Marcelo Chamusca, nesta terça-feira (13), e busca um novo treinador no mercado.

O clube divulgou a decisão por meio de uma nota publicada em seu site oficial e divulgada nas redes sociais. O auxiliar técnico Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia também foram liberados e não farão parte da próxima comissão técnica.

Nota oficial: Marcelo Chamusca não é mais treinador do Botafogo.



Saiba mais: https://t.co/3RMx4RSuyN pic.twitter.com/BvNQnAtnKK — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 13, 2021

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Atualmente na décima colocação na Série B, o Botafogo de Chamusca já não vinha agradando desde a campanha ruim no Campeonato Carioca e a eliminação na Copa do Brasil. Os três jogos sem vitória e o empate por 3 a 3 contra o Cruzeiro, na segunda divisão, então, foram a gota d'água para a diretoria. Vale lembrar que, pelo novo regulamento da CBF, a equipe de General Severiano não pode mais trocar de treinador até o final da temporada.

Assim, a pergunta fica no ar: quem será o próximo técnico do Botafogo?

Quem será o próximo técnico do Botafogo?

Segundo informações do Canal do TF, divulgadas na manhã desta terça-feira (13), o Botafogo só iria demitir Marcelo Chamusca caso recebesse um sinal positivo de seu principal alvo no mercado. Assim, tudo leva a crer que o Fogão já está negociando com seu próximo treinador.

Esse nome, porém, não deve ser Vanderlei Luxemburgo. O veterano chegou a dar declarações públicas de que treinaria o clube, mesmo na segunda divisão, mas tem uma pedida relativamente alta, ainda de acordo com informações de Thiago Franklin, e estaria fora dos planos da diretoria caso não aceitasse diminuir os vencimentos.

Outra informação, essa de Anderson Motta, do Canal Gigante Glorioso, dá conta de que o Botafogo estaria trabalhando com três nomes em mente, e que o presidente do clube, Durcésio Mello, estaria à frente das negociações. Um desses nomes poderia ser Lisca, sem clube desde que deixou o América-MG.