Lewis Bate: a estrela 'compacta' do meio de campo do Chelsea que está prestes a estrear

O garoto de 18 anos vem impressionando nas categorias de base dos Blues, com técnica apurada e inteligência tática

"Muito pequeno para jogar nos profissionais."

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Uma frase que muitos jovens jogadores já ouviram de treinadores fazendo suas avaliações e decidindo quem deve subir para a equipe profissional.

Mais times

Com 1,68m, Lewis Bate poderia pensar que teria o mesmo destino de tantos que ficaram pelo caminho por não serem tão altos, enquanto ia progredindo nas categorias de base do Chelsea.

Mas o que o meio-campista não tem em tamanho sobra em intensidade e técnica, ao passo que ele aprendeu a utilizar seu corpo franzino como vantagem disputando com jogadores rivais.

Agora, dois meses antes de completar 18 anos, Bate deve estrear nos profissionais, com o duelo diante do Morecambe, na terceira rodada da , servindo potencialmente como uma oportunidade para ele mostrar a Frank Lampard do que é capaz.

Seria um grande avanço para a jornada de Bate no , que começou quando um jovem de oito anos chamou a atenção dos olheiros jogando pelo Footscray Lions em Sidcup, uma área do sudeste de Londres.

"Minha primeira memória vem quando eu tinha cinco anos, eu lembro de correr em um campo no time do irmão mais velho," contou ao site oficial do Chelsea.

"Eu joguei pelo time mais velho e minha primeira sessão de treinamentos foi bem. Eu meu primeiro jogo eu marquei um hat-trick!"

Bate sempre se destacou por ter o talento necessário para ser jogador profissional, mas ganhou notoriedade em 2017-18, quando foi o capitão da equipe do Chelsea sub-15 que venceu a tríplice coroa na categoria.

Foi nessa temporada que ele foi notado por Jody Morris, naquela época, técnico na base do clube, atual assistente de Lampard nos profissionais.

Um meio-campista pequeno mas intenso durante sua carreira, Morris tomou conta da ascensão de Bate na base do clube, com o jovem fazendo sua estreia no sub-18 com 15 anos.

Um ano depois, com Morris de volta no clube após ter passado uma temporada no Derby County, junto com Lampard, na Championship, Bate foi chamado para treinar com os profissionais antes do início da campanha 2019-20.

Por mais que ele ainda não tenha estreado nos profissionais, já foi relacionado contra e de Munique no final da última temporada, já que Lampard aumentou o número de jogadores no banco de reservas, preocupado com a ameaça do Covid-19.

Grande destaque no sub-23, Bate foi incluído de volta entre os relacionados para o duelo diante do Morecambe, enquanto outros jovens como Tino Anjorin, Tino Livramento, Henry Lawrence e Jude Soonsup-Bell também esperam jogar contra a equipe das divisões inferiores.

Se Bate jogar no Stamford Bridge, terá que impressionar se quiser receber mais chances antes do final da temporada, dado o grande número de opções que Lampard tem para o meio de campo.

Mason Mount e Billy Gilmour foram dois dos jogadores da base que entraram no time de Lampard nos últimos 18 meses, enquanto Bate quer provar que tem a capacidade de se juntar a ambos.

Eleito Melhor Jogador da Base do Chelsea em 2020, Bate tem contrato com o clube até o final da temporada 2021-22, e mesmo que os Blues estejam preocupado em perder o jovem, já existe um consenso de que ele precisa ser integrado aos profissionais o quanto antes, para evoluir ainda mais.

O AFC Wimbledon, da (terceira divisão inglesa) não conseguiu levar o jogador por empréstimo até o final da temporada, enquanto a Goal pode confirmar que um alto número de clubes já sondou a possibilidade de contratar Bate em um acordo permanente nos últimos meses.

Dada a sua habilidade para presssionar a saída de bola e qualidade técnica, muitos comparam o seu jogo com Jack Wilshere, quando ele estava subindo aos profissionais do uma década atrás.

Amigo pessoal da estrela do Bayern de Munique, Jamal Musiala, Bate já observou quão rápido as coisas podem acontecer para um jogador que deixe o Chelsea procurando por novos desafios enquanto espera uma oportunidade nos profissionais.

Isso, porém, não vai estar na sua cabeça se ele começar jogando neste domingo. O próximo meia talentoso do Chelsea está prestes a chegar.