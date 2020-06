Jamal Musiala: O jovem talento, ex-Chelsea, quebrando recordes no Bayern

O meio-campista nascido na Alemanha floresceu desde que se juntou ao campeão da Bundesliga vindo do Chelsea em 2019, com comparações a Dele Alli

A busca pública de Callum Hudson-Odoi pelo de Munique dominou as discussões em torno do durante a maior parte de seis meses de 2019, quando os Blues lutaram para manter um dos melhores jovens talentos a surgir de sua academia nos últimos anos.

Os campeões da fizeram de tudo para trazer o inglês para a Allianz Arena, fazendo quatro lances diferentes - o último dos quais no valor de £ 35 milhões (€ 38 milhões de euros/R$ 224 milhões) - ao mesmo tempo em que ofereceram a Hudson-Odoi a camisa número 10 que estava prestes a ser desocupada por Arjen Robben.

A saga terminou em setembro, quando o jovem de 19 anos assinou um novo contrato de cinco anos com o clube de Stamford Bridge, no valor de £180.000 (R$ 1,2 milhão) por semana, depois de Frank Lampard o convencer a ficar.

Mas enquanto os Blues estavam prendendo uma jovem estrela, outro garoto prodígio em potencial estava fazendo as malas para trocar o oeste de Londres pela Baviera.

Enquanto negociava Hudson-Odoi, o diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, aproveitou a oportunidade para discutir também uma possível transferência para o então volante de 16 anos, Jamal Musiala.

Assim como Hudson-Odoi, Musiala é representado pela agência First Access Sports, e embora lhe tenham lhe oferecido um contrato lucrativo para permanecer no Chelsea, ele optou por voltar ao seu país natal em um acordo de cinco anos.

"Estou muito feliz com meus anos na ", disse Musiala ao chegar ao Bayern. "Havia alguns times interessados na Europa. Mas se um clube tão grande na está interessado, não se pode dizer não. E eu amo a Baviera desde novo".

Nascido em com uma mãe alemã e pai britânico-nigeriano, Musiala começou sua formação futebolística no TSV Lehnerz, em sua cidade natal, Fulda, antes de se mudar para a Inglaterra aos oito anos de idade.

Ele passou algum tempo na academia de , antes de ser contratado pelo Chelsea, onde imediatamente impressionou ao percorrer as vários categorias da base.

Com apenas 13 anos, Musiala fez sua na seleção sub-15 da Inglaterra e foi promovido para a equipe sub-18 do Chelsea, apenas dois meses após seu aniversário de 15 anos.

Em 2018-19, ele faria mais duas participações nessa categoria antes de optar por seguir os passos de jogadores como Jadon Sancho e trocar uma das melhores academias da Premier League por um gigante da Bundesliga.

Musiala foi inicialmente colocado no time sub-17 do Bayern, pelo qual marcou gols em cada uma de suas três primeiras partidas. Ele somaria mais três gols em mais nove jogos antes de ser promovido à equipe sub-19, em dezembro.

Apesar de não ter marcado em oito partidas naquela categoria, Musiala ainda teve uma série de atuações atraentes antes da parada do coronavírus no futebol europeu em março.

Tanto que, ao retomar o futebol em junho, ele se viu no banco do Bayern de Munique II no confronto da terceira divisão contra o Preussen Munster, com Musiala fazendo uma participação de 10 minutos no final do jogo.

Seis dias depois, e apenas na sua terceira participação naquela categoria, o jogador de 17 anos saiu do banco para marcar os dois gols na vitória de 2x0 sobre Zwickau.

"O garoto é frio", disse o técnico do Bayern II, Sebastian Hoeness, sobre o jovem jogador depois de se tornar o segundo jogador mais jovem a marcar um gol pela equipe, atrás de David Alaba. "Se você falar com ele antes do jogo, ele parece concentrado, calmo e reservado".

Sua atuação vencedora lhe rendeu a terceira promoção da temporada, com o técnico do time principal Hansi Flick nomeando o jovem jogador para completar o banco no confronto contra o Borussia Monchengladbach no dia 13 de junho, antes de lhe dar uma estreia como profissional uma semana depois contra o , com Musiala se tornando o jogador mais jovem do Bayern na Bundesliga.

Com 1,88m, Musiala certamente tem os atributos físicos para competir no mais alto nível, mesmo que se sinta que ele precisa crescer mais nos próximos anos para ser realmente capaz de se segurar contra homens com o dobro da sua idade.

Predominantemente destro, ele foi convertido de atacante central em meia-atacante ofensivo, com algumas comparações com o astro do Dele Alli ou mesmo uma versão mais alta do atual companheiro de clube no Bayern, Philippe Coutinho.

Ele também foi destacado como um meio-campista de box-to-box (de área para área), ou camisa 8, por vezes, e a Inglaterra está agora trabalhando duro para garantir que ele os represente em nível internacional à medida que se aproxima das divisões profissionais.

Apesar de ter feito duas participações pela Alemanha Sub-16, Musiala jogou a maior parte do sua carreira pelo futebol inglês como parte de uma geração de jogadores nascidos em 2003, que os Três Leões acreditam poder imitar a equipe que venceu a em 2017.

A equipe contou com Sancho, Hudson-Odoi, Phil Foden e Morgan Gibbs-White, todos eles que já causaram impacto no nível principal com seus clubes.

Musiala joga ao lado do meio-campista do City, Jude Bellingham, Harvey Elliott, ex-craque do , Louie Barry e Karamoko Dembele, e espera-se que ele se mantenha no país onde passou a adolescência e não na terra do seu nascimento.

De qualquer forma, parece ser apenas uma questão de tempo até que Musiala continue sua trajetória ascendente no Bayern. Essa falha em contratar Hudson-Odoi pode não parecer tão ruim, afinal de contas.