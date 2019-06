Derby County libera Frank Lampard para negociar com o Chelsea

O confirmou nesta terça-feira (25) que liberou Frank Lampard para se reunir com o e discutir a vaga de técnico aberta em Stanford Bridge.

"Com a pré-temporada se aproximando para os dois times, esperamos que isso ajude o Chelsea a resolver essa questão rapidamente", disse o time em nota em seu site.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Este é um passo importante nas negociações já que o Derby County se mostrava pouco disposto a liberar seu técnico após uma temporada de sucesso.

Derby County can confirm that they have granted permission for Chelsea to speak to Frank Lampard about the vacant managerial position at Stamford Bridge.