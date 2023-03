Leverkusen compra Arthur por € 7 milhões; América-MG não mantém percentual

Coelho era detentor de 100% dos direitos econômicos do lateral direito e aceitou negociar todo o percentual para o clube alemão

O Bayer Leverkusen, da Alemanha, encaminhou a compra de Arthur, lateral direito do América-MG, por € 7 milhões (R$ 38,57 milhões na cotação atual). O jogador assinará contrato com os alemães até junho de 2028. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela reportagem. O Coelho não manterá um percentual do atleta, como soube a GOAL.

A saída do jovem de 20 anos é uma decisão da diretoria. Embora o acordo esteja fechado, ele só deixará o futebol brasileiro a partir de julho deste ano, quando se inicia a janela de transferências europeia.

Arthur tinha contrato com o América-MG até 31 de dezembro de 2025. A multa rescisória para o exterior era de € 9 milhões (R$ 49,6 milhões) e a cláusula para o Brasil era de R$ 45 milhões.

O lateral direito se valorizou na disputa do Mundial Sub-20, em fevereiro deste ano, e foi convocado para a disputa do amistoso do time principal diante do Marrocos, no último dia 25 de março.

Arthur disputou 15 partidas, entre jogos do América-MG e da seleção brasileira, nesta temporada. Ele se responsabilizou por três assistências e não fez gols no período em que esteve em campo.

O Barcelona também fez consulta pela contratação do lateral direito, mas não chegou a um acordo com a diretoria americana. O clube catalão avaliou a possibilidade de investimento logo depois do fechamento do mercado da bola local.