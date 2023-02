América-MG recebe proposta de €6 milhões da Alemanha pelo lateral direito Arthur

Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt e Wolfsburg são os interessados pelo jogador no país. Barcelona também fez consulta pelo jogador

O América-MG recebeu, na manhã desta quinta-feira (16), uma proposta da Alemanha pela venda do lateral direito Arthur, de 19 anos. A oferta apresentada é de €6 milhões (R$ 33,55 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos, como soube a GOAL.

Há três clubes no país que disputam a contratação do jogador, que defende as cores da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt e Wolfsburg têm interesse na contratação do atleta. Antes dos clubes alemães, o Barcelona fez contato para consultar a situação do atleta.

O América-MG está disposto a negociá-lo no mercado da bola — a venda só será confirmada em julho deste ano —, mas quer manter um percentual do jogador. O desejo da diretoria é permanecer com uma fatia entre 30% e 50% de uma futura venda. Hoje, o clube detém a totalidade dos direitos econômicos.

Arthur tem contrato no CT Lanna Drummond até 31 de dezembro de 2025. O jogador tem multa rescisória de €9 milhões (R$ 50,32 milhões) para o futebol do exterior, e a cláusula para o futebol brasileiro é de R$ 45 milhões — o valor é calculado de acordo com o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

O lateral direito ainda não entrou em campo pelo América na atual temporada, mas disputou oito jogos pela seleção brasileira sub-20. Ele atuou por 624 minutos e se responsabilizou por duas assistências neste período.