Arthur, lateral na mira do Barcelona, tem multa de R$ 50 milhões no América-MG

Lateral direito disputa o Sul-Americano Sub-20 pelo Brasil e foi consultado por clube catalão. Ele tem contrato até dezembro de 2025 no Coelho

O América-MG recebeu uma consulta do Barcelona, nessa terça-feira (31), sobre o lateral direito Arthur, que defende a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela GOAL.

O Barça não fez proposta e tampouco prometeu uma formalização nos próximos dias. Os catalães queriam apenas saber sobre os moldes do contrato do jogador de 19 anos.

Os mineiros informaram ao clube espanhol que o atleta tem multa rescisória de €9 milhões (R$ 50,12 milhões na cotação atual) para o exterior, conforme apurado pela GOAL. O Coelho, inclusive, quer o valor da cláusula para liberá-lo no próximo mercado da bola, em julho.

Arthur tem mais três anos de contrato na Arena Independência, até dezembro de 2025, e multa rescisória de R$ 45 milhões para o futebol brasileiro — o valor é calculado de acordo com o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

O lateral direito da seleção brasileira sub-20 fez cinco partidas pela equipe na disputa do Sul-Americano da categoria. No período, somou 358 minutos e deu uma assistência. Em 2022, ele esteve em 16 partidas do América-MG, somando 577 minutos. Ele deu uma assistência no período.