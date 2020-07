Leroy Sané no Bayern: valores, tempo de contrato e como será aproveitado

O ponta deixa o Manchester City após quatro temporadas e assina contrato de cinco anos com o time campeão da Bundesliga

O de Munique anunciou nesta sexta-feira a contratação de Leroy Sané, ponta alemão que atuava pelo . Após quatro temporadas no Etihad Stadium, o atacante assina contrato por cinco anos pelo clube bávaro, para decepção de Pep Guardiola.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

O jogador era um desejo do Bayern desde o início da atual temporada. Sané e Bayern estiveram muito perto de fechar o négocio, mas o alemão de 24 anos sofreu uma lesão no primeiro jogo da campanha, travando as conversas.

Mais times

Sané agora retorna para seu país natal, onde defendeu o 04 no início da carreira, para uma nova etapa em sua carreira. "O Bayern é um grande clube com grande objetivos e isso combina comigo. Estou ansioso com este novo desafio e não vejo a hora de treinar com o time", disse o jogador ao site oficial do clube alemão.

Quanto o Bayern pagou por Leroy Sané?

A negociação entre Manchester City e Bayern gira em torno de 49 milhões de euros (R$ 249 milhões), podendo chegar a 60 milhões de euros (R$ 361 milhões) em caso de cumprimento de metas.

Sané é a segunda contratação mais cara do time da Allianz Arena, atrás somente de Lucas Hernandez, zagueiro/lateral contratado para a atual temporada por 80 milhões de euros (R$ 354,4 milhões na época).

Negócio fechado! ✍️



Leroy Sané é jogador do Bayern 🔴⚪



O Manchester City vacilou em deixá-lo sair? 🤔 pic.twitter.com/nJtAf9g0Ib — Goal (@GoalBR) July 3, 2020

Qual será o número da camisa de Leroy Sané no Bayern?

O Bayern já anunciou que o atacante vestirá a camisa 10 do clube. O número foi usado por Philippe Coutinho na última temporada. Emprestado pelo , o brasileiro não será comprado pelo clube alemão e voltará para a Catalunha após o termino da temporada.

Porém, Coutinho segue com a camisa 10 na final da Copa da e nos jogos da Liga dos Campeões, que serão disputados em agosto. Por respeito ao brasileiro, Sané preferiu não tirar fotos com o número estampado na camisa em sua apresentação.

Out of respect for @Phil_Coutinho, who will continue to wear no.10 in #B04FCB and the remaining @ChampionsLeague games in August, @LeroySane19 chose not to use the number for his signing pictures. — FC Bayern English (@FCBayernEN) July 3, 2020

Sané será o primeiro alemão a vestir a camisa 10 do Bayern desde Lothar Matthäus, que usou o número entre 1992 e 2000. O número foi utilizado por grandes ídolos da história do clube bávaro como Arjen Robben, que deixou a aposentadoria para atuar no clube holandês que o revelou.

Como foi a última temporada de Sané no Manchester City?

Com a lesão no ligamento cruzado do joelho direito, o atacante alemão perdeu praticamente a temporada inteira. No primeiro jogo da temporada, a Supercopa da em 8 de agosto, Sané atuou por somente 13 minutos e então deixou o campo lesionado.

O alemão só voltou a atuar em 22 de junho, na goleada do Manchester City contra o por 5 a 0. Foram 11 minutos em campo. Ao todo, ele atuou por 24 minutos, sem marcar gols ou dar assistências.

Sané deixa os citizens após 135 jogos com 39 gols e contribuíndo com outras 49 assistências para seus companheiros. Ele conquistou sete títulos com o Manchester City e foi eleito o Jovem Jogador de 2018 pela PFA, assossiação de jogadores da Inglaterra.

Como Leroy Sané se encaixa no Bayern?

O atacante de 24 anos chega ao clube bávaro para ocupar o vazio deixado por Franck Ribéry, que deixou o clube em agosto de 2019. As opções do Bayern para a posição não agradaram muito na temporada atual. Philippe Coutinho, Ivan Perisic e Kingsley Coman não conseguiram conquistar a vaga de titular e revezaram entre si a posição.

Mais artigos abaixo

O jovem também é constantemente convocado para a seleção da Alemanha e já jogou com boa parte dos jogadores do Bayern. Assim, seu entrosamento com Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry e companhia deve acontecer de modo muito mais rápido.

O treinador do Bayern já trabalhou com Sané e deve explorar ao máximo sua velocidade e visão de jogo atuando pela faixa esquerda do ataque. "Conheço Hansi Flick, da seleção sub-21, tivemos um ótimo relacionamento por lá", relembrou a nova contratação do Bayern.