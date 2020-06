Como o sonho de Coutinho no Barcelona se tornou um pesadelo

Sem chances no Camp Nou, o brasileiro será colocado no mercado mais uma vez na próxima janela mas, aos 28 anos, as opções não são muitas

"Eu não sairia para nenhum clube. Mas o é diferente. É um sonho, um lugar mágico para mim". Esta frase selou a transferência de Philippe Coutinho para o Barcelona em janeiro de 2018. Porém, dois anos e meio depois, tal sonho se transformou em um pesadelo.

O brasileiro fará 28 anos na sexta-feira, 12 de junho, com sua carreira em uma encruzilhada. Ele estará na janela de transferências mais uma vez após o fim do empréstimo para o de Munique mas as opções para ele se reerguer não são muitas.

O Barcelona, que tanto o quis e fez dele a contratação mais cara de sua história, já não o quer mais. O sem ele ficou ainda mais forte e letal. Leo Messi imaginava que ele substituiria Neymar no clube e diretores do Barça imaginavam que ele ocuparia o lugar de Andrés Iniesta. Ele não chegou nem perto disso.

Coutinho não pode dizer que não foi avisado sobre a chance de fracassar na Catalunha. Jürgen Klopp, treinador dos Reds, chegou a dizer que o brasileiro seria "só mais um" no Camp Nou. Mesmo assim, o brasileiro deixou o Anfield como o terceiro jogador mais caro de toda a história do futebol.

Após 18 meses na , o jogador se mudou para a , na tentativa de voltar a ser protagonista. Coutinho recebeu a camisa 10, porém, não conseguiu assegurar seu lugar como titular do time, nem com Niko Kovac nem com Hansi Flick. Hoje, ele é um reserva de luxo.

O Bayern já anunciou que não pagará os 120 milhões de euros acordados com Barcelona como opção de compra pós-empréstimo.

Então, qual será o seu futuro?

Seu futuro no Barcelona parece improvável mesmo com a fala de Quique Setién afirmando que conta com o brasileiro para a próxima temporada. O Barça quer contratar Lautaro e ainda sonha com a volta de Neymar, mas para isso precisa de dinheiro.

A volta para a Inglaterra parece ser o caminho mais provável para Coutinho no momento. Mas para qual time? O Liverpool tem pouco interesse no jogador, e têm forte rivalidade com os Reds, criando quase um impedimento para ele se transferir para tais cubes.

O terá Hakim Ziyech em breve mas, ainda em Londres, os rivais e Arsenal aparecem como boas opções. Clubes menores podem tentar a contratação do brasileiro, como , que tem como treinador Brendan Rogers, que o treinou no Liverpool, e o novo rico Newcastle, que pode incrementar seu elenco.