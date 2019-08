City confirma cirurgia no joelho de Sane; lesão atrapalha negociação com Bayern

Jogador sofreu grave lesão durante amistoso contra o Liverpool e não deverá atuar mais em 2019

Após exames detalhados em Leroy Sane, o informou nesta quinta-feira (08), que o jogador precisará passar por cirurgia no joelho direito.

Sané será operado na próxima semana e a princípio, não deve retornar aos gramados neste ano devido a grave lesão no ligamento cruzado. A recuperação do jogador é considerada longa no departamento médico do clube.

O atacante se machucou durante partida contra o no último domingo (04), aos 13 minutos da etapa inicial. Em comunicado oficial, o City destacou que exames foram realizados ao longo da semana para entender melhor a lesão de Sane.

(Foto: DAZN)

"Ele [Sane] passou por testes durante toda a semana, com um médico especialista viajando para Manchester para fazer exames adicionais para entender a extensão da lesão. Leroy fará uma cirurgia na próxima semana. O Manchester City fornecerá a Leroy todo o apoio e orientação de que precisa, e todos os envolvidos no clube desejam uma recuperação rápida e completa”, disse o clube.

Sane tem estado fortemente ligado a uma mudança ao de Munique, que segue ansioso para contratar novos laterais após as saída dos veteranos Arjen Robben e Franck Ribery. Porém, a lesão poderá atrapalhar futuras negociações com o time alemão. O Bayern, vale lembrar, negou recentes rumores de que teria feito uma proposta pelo jogador.