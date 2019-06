Alemães do Bayern de Munique estão ansiosos pela chegada de Sané, diz Lewandowski

Atacante polonês fala sobre as expectativas para a nova temporada e para a janela de transferências

O de Munique espera contar com Leroy Sané na próxima temporada. Embora a direção da equipe bávara já tenha descartado uma primeira vez a contratação do atacante do por causa do preço, ainda existe uma esperança de uma outra negociação para poder abaixar a pedida do time inglês. Em entrevista exclusiva à Goal , o atacante polonês Robert Lewandowski falou sobre a expectativa que existe sobre a chegada de Sané.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

"Os alemães do Bayern de Munique estão muito ansiosos pela contratação de Sané, mas precisamos esperar para ver o que vai acontecer", falou Lewandowski.

O atacante também comentou sobre o seu ex-time e sobre as expressivas compras que a equipe aurinegra vem fazendo. Ele espera que o Bayern possa fazer aquisições importantes nessa janela de transferências.

"Para poder ter uma boa performance na próxima temporada e passar o Dortmund, eu espero que o Bayern consiga fazer algo na próxima janela de transferências", disse o polonês.

Ele é o capitão da seleção polonesa, que vem passando por uma renovação. E grande parte das suas esperanças na nova safra é o atacante do , Krzysztof Piątek.

"Há muitos atacantes bons na e há bons modelos de comportamento para os mais jovens. Eu quero sempre poder ajudá-los", assinalou Lewandowski.

Ele fez questão de comentar sobre dois de seus companheiros que anunciaram saída do gigante da Bavária após muitos anos.

"Eles são lendas, com certeza é triste que eles estejam saindo. Mas o Bayern vai contratar outros jogadores e substitutos melhores. Eu acredito que o ponta que o Bayern assinar no futuro vai ser tão bom quando Robben e Ribéry", analisou o centroavante.