Lazio x Juventus ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 29ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Lazio e Juventus se enfrentam na tarde sábado domingo (8), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, fechando a 29ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de empatar com a Inter de Milão em 1 a 1 na semifinal da Copa Itália, a Juventus volta as atenções para a Serie A italiana. No momento, ocupa a sétima posição, com 44 pontos, e busca reduzir a distância em relação ao grupo que está se classificando para as competições continentais.

Depois do clássico italiano, a Velha Senhora terá pela frente o confronto com o Sporting, na próxima quinta-feira (13), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa. Kaio Jorge, Leonardo Bonucci e Federico Chiesa são tratados como dúvidas.

Do outro lado, a Lazio, que não vence a Juventus há sete jogos (cinco derrotas e dois empates), está na vice-liderança, com 55 pontos. Embora o título da Série A seja visto como improvável, o técnico Maurizio Sarri está focado na classificação da equipe para a Liga dos Campeões. Na última rodada, venceu o Monza por 2 a 0.

Em 185 jogos disputados entre as equipes, a Juventus registra ampla vantagem: são 97 vitórias, contra 45 da Lazio, além de 43 empates. No último encontro, válido pelas quartas de final da Copa Itália 2022/23, a Juve venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Lazio: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj; Sergej, Cataldi e Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

Juventus: Szczesny; Danilo, Gatti e Bremer; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Barranechea e Cuadrado; Milik; Vlahovic. Técnico: Massimiliano Allegri.

Desfalques

Juventus

Paul Pogba é a única baixa confirmada.

Lazio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?