Serie A italiana: Os artilheiros e garçons do Campeonato Italiano na temporada 2022/23

Veja quem são os líderes em gols marcados e assistências na temporada italiana

A Serie A Italiana está de volta para a temporada 2022/23. Dentre as principais equipes do país, além disso, estão ainda grandes artilheiros que vão em busca de mais uma época com gols, como Dusan Vlahovic, pela Juventus, Ciro Immobile, pelo Napoli, e Lautaro Martinez, pela Inter de Milão.

Em 2021/22, o grande artilheiro da temporada foi Immobile, mas a briga promete esquentar mais uma vez com os times se reforçando para mais uma edição da competição.

Confira a lista dos artilheiros da edição 2022/23, quantos gols cada um tem e compare com a de 2021/22. Além disso, as assistências também fazem parte do levantamento.

Artilharia - Série A 2022/23

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Marko Arnautovic Bologna 6 7 2 Khvicha Kvaratskhelia Napoli 5 8 =2 Ciro Immbile Lazio 5 7 4 Olivier Giroud Milan 4 8 =4 Dusan Vlahovic Juventus 4 6 =4 Teun Koopmeiners Atalanta 4 7 =4 Paulo Dybala Roma 4 7 =4 Beto Udinese 4 7 9 Lautaro Martínez Inter de Milão 3 8 =9 Rafael Leão Milan 3 7 =9 Boulaye Dia Salernitana 3 6 =9 M'Bala Nzola Spezia 3 7 =9 Nikola Vlasic Torino 3 8

Passes para gols - Série A 2022/23

POS. JOGADOR CLUBE ASS. PARTIDAS 1 Gerard Deulofeu Udinese 5 7 =1 Milinkovic-Savic Lazio 5 7 3 Roberto Pereyra Udinese 4 7 4 Piotr Zieliński Napoli 3 8 =4 Lorenzo Pellegrini Roma 3 8 =4 Nicolo Barella Inter de Milão 3 8 =4 Rafael Leão Milan 3 6 =4 Mário Rui Napoli 3 7

*Atualizado em 1º de outubro de 2022, às 16h38 (de Brasília)

Série A 2021/22: Quem foi o artilheiro?

Getty

O grande artilheiro do Campeonato Italiano em 2021/22 foi Ciro Immobile, da Lazio. O atacante marcou 27 gols em 31 partidas disputadas na competição. Além disso, ele terminou com três gols de vantagem sobre o segundo colocado Dusan Vlahovic, que marcou 24 gols pela Fiorentina e pela Juventus.

Série A 2021/22: Quem foi o líder em assistências?

Getty Images

O grande garçom da temporada italiana em 2021/22 foi o meio-campista Domenico Berardi, do Sassuolo. Na competição, foram 13 passes para gols em 33 partidas.