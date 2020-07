Klopp deu missão ao Liverpool: tirar Thiago Alcântara do Bayern

Após conquistar o título da Premier League, o próximo objetivo de Jurgen Klopp seria tirar Thiago Alcântara do Bayern de Munique

Manter um nível de atuação tão alto quanto o teve na temporada 2019/20 não é tarefa fácil. Mas para seguir no topo, o treinador Jurgen Klopp já teria dado uma missão à diretoria dos Reds: tirar Thiago Alcântara do Bayern de Munique.

As informações são do jornal Bild, da . O veículo ainda afirma que o clube inglês espera fechar o negócio por 25 milhões de euros (cerca de R$ 153 milhões), valor bem abaixo dos 40 milhões de euros (R$ 245 milhões) que os alemães esperam receber.

Como aposta, o Liverpool espera que a atual crise financeira, os 29 anos do jogador e o tempo de contrato possam fazer com que o aceite fechar o negócia por uma quantia mais baixa.

Perder Thiago de graça não é uma opção

Há algum tempo Thiago Alcântara recebe propostas do Bayern de Munique para prorrogar seu contrato, que expira no meio do ano de 2021.

No entanto, Karl-Heinz Rummenigge, CEO e presidente do conselho de administração do clube bávaro, já admitiu que o futuro do meia deve realmente ser em outro clube.

"Negociamos com ele seriamente e cumprimos todos os seus desejos. Mas parece que ele terminará sua passagem por aqui. Ele quer um novo desafio, mais uma vez”, disse o dirigente e ex-jogador ao Bild, no início de julho.

Ao mesmo tempo, Rummenigge também deixou claro que não aceitaria perder o brasileiro naturalizado espanhol em uma transferência gratuita, o que poderia acontecer no ano que vem com o fim do contrato do jogador.

"Não queremos perder um jogador de graça no próximo ano. Digo isso com muita clareza".

Thiago deixou o para se juntar ao Bayern de Munique em 2013, a pedidos de Pep Guardiola. Se realmente acertar com o Liverpool, pode se tornar rival do treinador espanhol na .