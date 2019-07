"Guardiola ficou mais mágico, mais tático, mais tudo", diz Thiago Alcântara

Thiago trabalhou em conjunto com Pep Guardiola no Barcelona; o meio-campista aproveitou o papo com a Goal para elogiar o atual técnico do City

Durante entrevista exclusiva à Goal, Thiago Alcântara afirmou que Pep Guardiola se tornou “melhor e mais mágico” ao longo do tempo. O brasileiro disse acreditar que o atual treinador do conseguiu mostrar mais do que poderia na profissão por sempre trabalhar com os melhores jogadores do mundo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

A estrela do de Munique trabalhou pela primeira vez com Guardiola durante tempo no , na sequência, após o treinador se transferir ao clube alemão, Thiago seguiu os mesmo passos e se mudou para a Arena Allianz, em 2013.

Durante o bate-papo com a Goal, Thiago explicou que o técnico do City, considerado um dos melhores treinadores do mundo, evolui continuamente ao longo dos anos, o que o deixa melhor no que faz.



(Foto: Getty Images)

“Eu sempre faço a comparação de que o treinador funciona como os jogadores. Quando você coloca um jogador em uma grande equipe, ele fica melhor e ele também melhora todos os atletas da equipe”, e seguiu.

“Com o passar dos anos, ele [Guardiola] ficou melhor como treinador, não apenas por experiência, mas também conseguiu trabalhar com melhores jogadores e pôde fazer coisas melhores com eles em campo. Ele ficou mais mágico, mais experiente, mais tático, mais tudo".

Thiago foi treinado por Guardiola pela primeira enquanto fazia parte da famosa academia “La Masia”, do Barcelona. Segundo o craque, Pep o causou boa impressão de primeira: "Ele estava no treino do sub-16. Eu estava com meus companheiros de equipe e ele nos ensinou como atuar em um jogo tático".

“Estávamos em treinamento e ele viu que dois ou três de nós éramos um pouco diferentes. Ele chegou na gente e disse: 'O que você fez com a bola foi ótimo, mas tente fazer dessa maneira'. Você sempre leva a sério o que as pessoas com experiência dizem para você”, relembrou.

“Você podia sentir que ele estava muito preocupado com as coisas táticas, as coisas técnicas. Você podia ver que ele era muito bom e ele era Pep Guardiola, um ex-jogador. Você apenas respeita isso e precisa aprender com isso”, disse Thiago que revelou qual foi o maior aprendizado que teve com Pep Guardiola: “A paixão e o compromisso com esse esporte foi a maior coisa que ele me ensinou. Mas naquela época, você não poderia dizer que ele seria fabuloso no futuro”.



(Foto: Getty Images)

Guardiola deixou o Bayern para comandar o Manchester City em 2016. Na época, o atual campeão da escolheu Carlo Ancelotti como substituto do espanhol.

No entanto, as coisas não deram certo com o italiano e o Bayern nomeou Niko Kovac como novo técnico em 2018. Thiago aproveitou a ocasião para comentar sobre Kovac, treinador da equipe desde então: “Niko é um jovem treinador. Ele quer ganhar todos os troféus possíveis com o Bayern, para continuar crescendo com o clube. Ele está fazendo um ótimo trabalho e gostamos dele.

Por fim, o jogador comparou o modo de trabalho de ambos comandantes: “Pep vai direto ao ponto e tenta explicar como estão as coisas, por que você está fazendo aquilo. Niko também é mais direto com isso, mas ele quer te dar mais liberdade. Ele quer que você tome suas próprias decisões durante os jogos”.