Liverpool 'entra de férias' após título da Premier League: sete pontos em 15 disputados

Após a conquista do Campeonato Inglês, os Reds não vem fazendo grandes partidas

Durante boa parte da temporada, já era esperado que o Liverpool de 2019-20 estraçalhasse o livro de recordes da Premier League. Foram 18 vitórias consecutivas, 44 partidas de invencibilidade e uma campanha praticamente perfeita. Até a 31ª rodada, quando o clube conquistou a taça, eram 31 jogos, 28 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, diante do , com um aproveitamento total de 92.4% dos pontos.

De lá pra cá, a história está muito diferente: ainda que os Reds não tivessem impressionado no retorno do Campeonato Inglês contra o , fizeram uma atuação irretocável diante do Crystal Palace e pareciam embalados para tentar alcançar os 100 pontos na competição, marca só conquistada pelo em 2017-18. Mas era só "impressão"...

Nos cinco jogos depois de saírem campeões, o teve duas vitórias, um empate e duas derrotas, incluindo uma goleada histórica contra o City de Guardiola. Foram sete pontos em 15 disputados: mais pontos perdidos nestas cinco rodadas do que em todas as outras 31 juntas.

Desde o título, os Reds tem um aproveitamento de 46,7%, abaixo do na tabela de classificação, o décimo colocado da Premier League.

Liverpool desde o titulo tá em ritmo aqueles fut da firma que só tem os caras com mais de 50 anos que não corre mais que 2 minutos faz 6 anos. — Café com Liverpool (@CafecomLFC) July 15, 2020

Mesmo que o torcedor do Liverpool continue em polvorosa pelo primeiro título inglês em 30 anos, já começa a surgir uma pulga atrás da orelha: nos últimos jogos antes da parada, o desempenho também não estava lá essas coisas, com eliminações na Liga dos Campeões e na Copa da .

Obviamente, o time "tirou o pé do acelerador" após a conquista. Jogadores antes brilhantes como Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané e Virgil Van Dijk vão colecionando partidas ruins atrás de partidas ruins, ao passo que Klopp vai dando oportunidades para jogadores pouco utilizados como os garotos Curtis Jones e Neco Williams - que vão dando conta do recado -, ou Xherdan Shaqiri e Divock Origi - longe disso.

Tudo leva a crer que a equipe não vem entrando com a mesma intensidade: algo natural, ainda que a torcida quisesse bater o recorde de pontos do Manchester City.

Uma das formas mais utilizadas para descrever este time do Liverpool era como "uma armadilha", que a equipe de Klopp atraía o adversário, o fazia achar que tem chance até atacar no momento certo. Pois é: a "armadilha" de Klopp para a próxima temporada começou cedo.