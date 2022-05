Internacional x 9 de Outubro: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Internacional e 9 de Outubro se enfrentam nesta terça-feira (24), no Beira-Rio, a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Internacional x 9 de Outubro DATA Terça-feira, 24 de maio de 2022 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Alexandre Lops/Internacional/Divulgação

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (23), no Beira-Rio.

MAIS INFORMAÇÕES

Líder do Grupo E, com nove pontos, acima do Guaireña no saldo de gols, o Internacional depende apenas de si para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Lembrando que apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para a próxima fase.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o 9 de Outubro, que ocupa a terceira posição, com quatro pontos, entra em campo apenas para cumprir tabela.

Na primeira rodada, as equipes empataram em 2 a 2, no Equador.

A campanha do Internacional na Copa Sul-Americana 2022

9 de Octubre 2 x 2 Internacional - 6 de abril de 2022

Internacional 1 x 1 Guaireña - 14 de abril de 2022

Independiente Medellín 0 x 1 Internacional - 26 de abril de 2022

Guaireña 1 x 1 Internacional - 5 de maio de 2022

Internacional 2 x 0 Independiente Medellín - 17 de maio de 2022

Internacional x 9 de Octubre - 24 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

🗣️ Recado importante do Renê!



Amanhã, pela @SudamericanaBR, teremos uma decisão no Gigante. Vamos em busca da classificação e contamos com o apoio de vocês 💪🇦🇹



Te esperamos! Aqui, #ColoradoJogaJunto. 🏟️😍 pic.twitter.com/ICj5lNcWCK — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 23, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 Independiente Medellín Copa Sul-Americana 17 de maio de 2022 Cuiabá 1 x 1 Internacional Brasileirão 22 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Atlético-GO Brasileirão 30 de maio de 2022 20h45 (de Brasília) RB Bragantino x Internacional Brasileirão 5 de junho de 2022 19h (de Brasília)

9 DE OUTUBRO

JOGO CAMPEONATO DATA 9 de Outubro 2 x 3 Guaireña Copa Sul-Americana 18 de maio de 2022 Cumbayá 3 x 2 9 de Outubro Campeonato Equatoriano 21 de maio de 2022

Próximas partidas