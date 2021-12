Inter de Milão x Torino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

A líder Inter de Milão enfrenta o Torino nesta quarta-feira (22), às 14h30 (de Brasília), no estádio San Siro, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Torino DATA Quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Fox Sports, na tv fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Inter de Milão quer se manter firme e forte na liderança do Campeonato Italiano e, para isso, precisa de mais uma vitória em casa.

Os Nerazzurri seguem sem poder ter Correa e Darian, lesionados, enquanto Barella está suspenso.

Já o Torino quer tentar surpreender o forte rival para ganhar se aproximar do grupo de cima da tabela.

A equipe também tem desfalques importantes: Verdi, Belotti e Granata não estão disponíveis.

Provável escalação da Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.

Provável escalação do Torino: Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Inter de Milão

JOGO CAMPEONATO DATA Salernitana 0 x 5 Inter de Milão Campeonato Italiano 17 de dezembro de 2021 Inter x 4 x 0 Cagliari Campeonato Italiano 12 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bologna x Inter Campeonato Italiano 6 de janeiro de 2022 8h30 Inter x Lazio Campeonato Italiano 9 de janeiro de 2022 16h45

TORINO

JOGO CAMPEONATO DATA Torino 1 x 0 Verona Campeonato Italiano 19 de dezembro de 2021 Sampdoria 2 x 1 Torino Copa da Itália 16 de dezembro de 2021

Próximas partidas