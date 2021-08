Serie A italiana: Os artilheiros e garçons do Italiano na temporada 2021/22

Cristiano Ronaldo? Immobile? Ibra? Quem será o grande goleador do Campeonato Italiano nesta temporada?

A Serie A italiana 2020/2021 viu a Inter de Milão levantar a taça , mas o artilheiro não foi Nerazzurri, mas sim Cristiano Ronaldo, da Juventus. O garçom também veio de outra equipe, foi Ruslan Malinovskyi, da Atalanta. Agora uma nova temporada se inicia, grandes times e novas contratações prometem colocar fogo na competição.

Em um campeonato tão disputado quanto o italiano, cada gol pode fazer a diferença. Os goleadores e os garçons serão fundamentais na briga pelo título, e por vagas nas competições europeias. E foi dada a largada para todas as disputas que estão em jogo na temporada!

Índide de conteúdos

Confira a lista dos artilheiros da edição 2021/22, quantos gols cada um tem e compare com a de 2020/21. Além disso, as assistências também fazem parte do levantamento.

Artilharia - Serie A 2021/22