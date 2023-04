Inter de Milão x Benfica ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Champions League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19) pelo jogo de volta das quartas; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Milão e Benfica se enfrentam na tarde desta quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), no San Siro, na Itália, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Como venceu a ida por 2 a 0, a equipe italiana pode até perder por um gol de diferença que estará na semifinal. A partida terá transmissão ao vivo do TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Depois da derrota para o Monza por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão volta as atenções para o mata-mata da Liga dos Campeões. Na fase grupos terminou na vice-liderança do Grupo C, com 10 pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas), enquanto nas oitavas de final eliminou o Porto por 1 a 0 no placar agregado.

Lukaku está determinado a marcar seu décimo gol na Champions League vestindo a camisa do clube. Apenas quatro jogadores da Inter alcançaram esse feito, mas a dupla de ataque formada por Edin Dzeko e Lautaro Martinez pode ser titular.

Do outro lado, o Benfica teve sua invencibilidade na Liga dos Campeões interrompida pela Internazionale. Após perder por 2 a 0 em Portugal, o time português precisa agora vencer por três ou mais gols de diferença se quiser continuar na disputa pelo título.

Na fase de grupos, o Benfica ficou em primeiro lugar no Grupo H, somando 14 pontos. Foram quatro vitórias e dois empates. Nas oitavas de final, o time português eliminou o Brugge ao vencer por 7 a 1 no placar agregado.

A campanha da Inter de Milão na Champions League 2022/23

Getty Images

Inter de Milão 0 x 2 Bayern de Munique - 7 de setembro de 2022

Viktoria Plzen 0 x 2 Inter de Milão - 13 de setembro de 2022

- 13 de setembro de 2022 Inter de Milão 1 x 0 Barcelona - 4 de outubro de 2022

Barcelona 3 x 3 Inter de Milão - 12 de outubro de 2022

Inter de Milão 4 x 0 Viktoria Plzen - 26 de outubro de 2022

4 x 0 Viktoria Plzen - 26 de outubro de 2022 Bayern de Munique 2 x 0 Inter de MIlão - 1 de novembro de 2022

Inter de Milão 1 x 0 Porto - 22 de fevereiro de 2023

1 x 0 Porto - 22 de fevereiro de 2023 Porto 0 x 0 Inter de Milão - 14 de março de 2023

Benfica 0 x 2 Inter de Milão - 11 de abril de 2023

A campanha do Benfica na Champions League 2022/23

Getty

Benfica 2 x 0 Maccabi Haifa - 6 de setembro de 2022

2 x 0 Maccabi Haifa - 6 de setembro de 2022 Juventus 1 x 2 Benfica - 14 de setembro de 2022

- 14 de setembro de 2022 Benfica 1 x 1 PSG - 5 de outubro de 2022

PSG 1 x 1 Benfica - 11 de outubro de 2022

Benfica 4 x 3 Juventus - 25 de outubro de 2022

Maccabi Haifa 1 x 6 Benfica - 2 de novembro de 2022

- 2 de novembro de 2022 Brugge 0 x 2 Benfica - 15 de fevereiro de 2023

- 15 de fevereiro de 2023 Benfica 5 x 1 Brugge - 7 de março de 2023

5 x 1 Brugge - 7 de março de 2023 Benfica 0 x 2 Inter de Milão - 11 de abril de 2023

Prováveis escalações

Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Brozovic, Dimarco; Dzeko, Martinez.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Neres, R. Silva, Mario; Gonçalo Ramos.

Desfalques

Inter de Milão

Stefan de Vrij, com lesão no tornozelo, e Milan Skriniar, com lesão nas costas, estão fora.

Benfica

Alexander Bah, Julian Draxler e Mihailo Ristic,ambos com problemas musculares, são desfalques.

Quando é?