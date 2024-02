Cristiano Ronaldo, Messi e os maiores goleadores da história da Champions League

Confira a artilharia histórica da maior competição de clubes do mundo

A UEFA Champions League abriga - e já abrigou - alguns dos maiores craques da história do futebol. Não é de se espantar, portanto, que tenha sido palco de grandes artilheiros em quase seus quase 70 anos de existência. Desde astros aposentados, como Alfredo Di Stéfano, Raul e Ruud Van Nistelrooy, às estrelas que brilham nos dias de hoje, nomes muito importantes aparecem na lista de maiores goleadores da competição europeia.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Experimente o UOL PLAY

A dupla Cristiano Ronaldo e Lionel Messi lidera a artilharia com sobras, mas outros grandes goleadores da atualidade, como Robert Lewandowski e outros estão logo atrás. Isso sem falar da grande pluralidade de craques que ainda jogam com chances de aparecer entre os dez maiores artilheiros da Champions. Neymar estava nesta lista, mas com sua ida para a Arábia Saudita o brasileiro não conseguiu entrar no top 10.



Veja a lista dos maiores artilheiros da Champions League.



Atualizado em 14 de fevereiro de 2024, às 18h48 (de Brasília)