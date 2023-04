Onde assistir às quartas de final da Champions League?

SBT, Space, TNT e HBO Max transmitem os jogos das quartas; confira a programação

As quartas de final da Champions League 2022/23 já começam nesta terça-feira (11). Agora, as oito melhores equipes do futebol europeu se preparam para tentar garantir uma vaga nas semifinais.

Benfica, Chelsea, Bayern de Munique, Milan, Manchester City, Inter de Milão, Real Madrid e Napoli são os times que seguem na disputa do troféu de clubes mais importante da Europa.

Abaixo, a GOAL te mostra onde você pode assistir aos confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões 2022/23.

Programação dos jogos das quartas de final da Champions na TV

Getty Images

Assim como aconteceu na fase de grupos e nas oitavas, as transmissões da principal competição de clubes do mundo serão divididas entre o SBT, na TV aberta, a Space/TNT, TV fechada, e a HBO Max, no streaming.

Confira abaixo a relação das transmissões ao vivo dos jogos de ida das quartas de final da Champions League 2022/23.