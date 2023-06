Holanda x Croácia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Liga das Nações

Seleções entram em campo nesta quarta-feira (14), no Estádio De Kuip; veja como acompanhar na TV e na internet

Holanda e Croácia se enfrentam na tarde desta quarta-feira (14), às 15h45 (de Brasília), no Estádio De Kuip, em Roterdã, pela semifinal da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A Holanda garantiu a classificação para a semifinal da Nations League após encerrar na liderança do Grupo 4 da Liga A, com 16 pontos de um total de 18 possíveis contra Bélgica, Polônia e País de Gales. Até o momento, a equipe obteve cinco vitórias e um empate, resultando em um aproveitamento de 88%.

"Estamos ansiosos pelo jogo porque é uma semifinal, e jogamos na Holanda. Temos uma equipe boa e muita energia para chegar à final. Mas a Croácia é uma equipe realmente forte, eles tiveram muito sucesso nos últimos anos, então será difícil", afirmou Ronald Koeman.

Por outro lado, a Croácia conquistou a primeira posição no Grupo 1 da Liga A, superando a França, com um total de 13 pontos. A equipe registrou quatro vitórias, um empate e uma derrota durante a fase de grupos. Iniciaram com uma derrota por 3 a 0 para a Áustria, mas se recuperaram ao empatar em 1 a 1 com a França no jogo seguinte. Em seguida, conseguiram uma sequência de quatro vitórias consecutivas contra a Dinamarca (duas vezes), França e Áustria.

"Estamos sem nosso melhor defensor Joško Gvardiol, que foi excelente na última Copa do Mundo, mas a maioria da equipe está aqui, especialmente Luka Modrić, que ainda está conosco. Não será fácil, mas sou otimista. Nunca desistimos, sempre damos o nosso melhor e vamos tentar conquistar um troféu aqui.", afirmou o treinador Zlatko Dalić.

"Estou realmente orgulhoso da minha equipe. Conseguimos chegar à final da Liga das Nações da UEFA. Fizemos um ótimo trabalho na fase de grupos, derrotando equipes como França e Dinamarca, mas não queremos parar por aqui, queremos fazer mais.", completou.

Na ausência de Depay, que está no departamento médico, Cody Gakpo, do Liverpool, pode ser posicionado como 9, enquanto Ake e Denzel Dumfries são incertos para o lado holandês. Por outro lado, Josko Gvardiol, com uma lesão na virilha, será avaliado horas antes do jogo.

É importante ressaltar que Ivan Perisic está a apenas um gol de ultrapassar Mario Mandzukic como o segundo maior artilheiro da história da Croácia, com 34 gols. Além disso, Luka Modric alcançará sua 165ª partida representando a seleção croata.

Prováveis escalações

Holanda: Bijlow; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Ake; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Gakpo, Simons. Técnico: Ronald Koeman.

Croácia: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Erlic, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic. Técnico: Zlatko Dalić.

Desfalques

Holanda

Depay está no departamento médico.

Croácia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?