Onde assistir às Eliminatórias da Euro 2024 ao vivo e online por streaming

São duas opões para o torcedor acompanhar o torneio da UEFA onde quiser

A era analógica, em que a televisão era o único meio para os torcedores assistirem aos jogos de futebol, está rapidamente se tornando uma memória distante. Hoje em dia, com os streamings de futebol na internet, os jogos também podem ser acessados na palma da mão, eliminando a necessidade de uma televisão.

Agora, três meses após a disputa da Copa do Mundo do Qatar, rolou a bola nas Eliminatórias da Euro 2024, e o torcedor conta com duas opções para assistir aos jogos online: Globoplay e Star+. Veja abaixo como fazer para assistir aos confrontos.

Globoplay - quanto custa e quais jogos vai transmitir?

Os jogos das Eliminatórias da Eurocopa 2024 são transmitidos pela plataforma de streaming do Grupo Globo, o Globoplay. No entanto, essas transmissões são pagas e exclusivas para assinantes do pacote Globoplay + canais ao vivo, que custa R$ 42,90 por mês. O aplicativo está disponível para download nas principais lojas de aplicativos, como a App Store (iOS) e a Google Play Store (Android), além de ser compatível com Smart TVs, incluindo as mais antigas.

Áustria x Estônia - segunda (27 de março), às 15h30 (de Brasília)

Hungria x Bulgária - segunda (27 de março), às 15h30 (de Brasília)

Kosovo x Andorra - terça (27 de março), às 15h30 (de Brasília)

Star+ - quanto custa e quais jogos vai transmitir?



Divulgação

No Brasil desde agosto de 2021, o Star+ conta com opções de assinatura a partir de R$ 32,90 por mês, que garantem acesso completo ao conteúdo, incluindo alta qualidade de imagem em até 4 dispositivos simultâneos.