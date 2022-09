Final Four da Nations League 2022/23: times, datas e mais sobre a disputa do título

Com um campeão inédito, quatro seleções seguem vivas na disputa do título da Liga das Nações; confira

Depois da Data Fifa de setembro, a disputa da fase de grupos da Liga A, B, C e D da Liga das Nações chegou ao fim. Com algumas surpresas, a edição de 2022/23 terá um campeão inédito, já que Croácia, Itália, Espanha e Holanda avançaram para a disputa final.

Os confrontos da semifinal serão definidos em sorteio pela Uefa, com os jogos previsto para acontecer apenas em junho de 2023, em sede única, que será em um dos quatro países classificado à fase final.

Para a próxima edição, que acontece em 2023/24, Áustria, República Tcheca, Inglaterra e País de Gales estão rebaixadas à Liga B da competição, enquanto Escócia, Israel, Bósnia e Sérvia vão figurar entre as melhores seleções na próxima temporada.

Abaixo, a GOAL mostra tudo sobre a disputa final da Liga das Nações.

Quais times se classificaram para a semifinal da Liga das Nações 2022/23?

Ao todo, quatro seleções se classificaram para a disputa final da Liga das Nações. Confira:

Holanda

Espanha

Croácia

Itália

Como chegaram os times para as semifinais da Liga das Nações 2022/23?

Croácia

Classificada no Grupo 1, da Liga A, a Croácia fez uma campanha irretocável para avançar à fase final. A equipe somou quatro vitórias, um empate e uma derrota apenas, tendo marcado oito gols e sofrido seis.

Mesmo assim, a equipe enfrentou uma forte concorrência, já que teve a Dinamarca, que terminou o grupo com um ponto a menos, como principal adversária. Além disso, o time croata deixou para trás a França, atual campeã do mundo, que correu o risco de ser rebaixada.

Espanha

No Grupo 2, a Espanha bateu Portugal na última rodada para garantir vaga na semifinal da Liga das Nações, somando 11 pontos na tabela. Em seis jogos, a equipe de Luis Enrique conquistou três vitórias, dois empates e uma derrota, marcada oito gols e sofrendo cinco.

Além disso, a equipe superou a Suíça, adversária do Brasil, no Grupo G, da Copa do Mundo, e a República Tcheca, que foi rebaixada.

Itália

Conseguindo sua vaga na última rodada, a Itália bateu a Hungria para avançar de fase na Liga das Nações pelo Grupo 3. A equipe ainda deixou para trás a Alemanha e Inglaterra, que foi rebaixada para Liga B.

O time de Roberto Mancini somou os mesmos 11 pontos da Espanha, no Grupo 2, com três vitórias, dois empates e uma derrota.

Holanda

Com uma campanha invicta no Grupo 4, a Holanda não tomou conhecimento dos adversários e somou 16 pontos na chave, com cinco vitórias e um empate.

A equipe deixou para trás a Bélgica, com 10 pontos, a Polônia, com 7, e País de Gales, com 1, que foi rebaixada.

Quando e onde acontece os jogos da Liga das Nações 2022/23?

Com os quatro times definidos, a Uefa, organizadora do torneio, deve realizar a escolha para a sede da disputa final da competição, que será em um dos países envolvidos na fase. A princípio, a Holanda deve se candidatar para sediar os jogos.

Dessa forma, a disputa da semifinal está prevista para acontecer, em jogo único, nos dias 14 e 15 de junho de 2023, enquanto a final e a disputa do terceiro lugar no dia 18 de junho de 2023. A entidade ainda teve selecionar uma data para realizar os sorteios dos jogos.

Onde assistir aos jogos da Liga das Nações 2022/23?

Os jogos da Liga das Nações, e especialmente a disputa final, terão transmissão do Grupo Globo através do SporTV, na TV fechada. Além disso, os jogos terão transmissão do Grupo Disney, formado pelos canais ESPN e Fox Sports, na TV fechada, e Star+, no streaming.