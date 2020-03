Gundogan: "Dar o título ao Liverpool estaria ok para mim"

O meia do Manchester City também afirmou estar de acordo com uma redução de salários temporária

Precisando de apenas seis pontos em nove rodadas para conquistar o título da Premier League, o Liverpool parecia destinado a quebrar uma fila de 30 anos sem uma conquista do Campeonato Inglês.

Até que, com a pandemia do coronavírus Covid-19 chegando com força no Reino Unido, acabou ficando insustentável a manutenção do futebol inglês e a Premier League foi paralisada. Assim, como não existe nenhuma previsão concreta para o término da crise, não se sabe quando as competições serão retomadas.

Desta maneira, criou-se um debate na : existem aqueles que defendem que a Premier League 2019-20 deve ser cancelada, sem resultados, e aqueles que acham que o Liverpool deve ser consagrado como campeão. E até jogadores do estão do lado dos Reds.

UEFA confirmando que se a Premier League for cancelada o não será eleito campeão. Coitado dos caras. 30 anos esperando o título e chega uma pandemia pra acabar com o título inédito da era moderna da Premier League. — yan 🧣 🇦🇹 (@DeleAllisci) March 18, 2020

Gundogan, meio-campista dos Citizens, em entrevista concedida à ZBF, afirmou com todas as letras: "Eu concordaria se eles dessem o título ao Liverpool, temos que ser justos."

A Premier League estava marcada para retornar neste próximo dia 30 de abril, mas tal previsão parece cada vez mais improvável, já que os números de casos ativos de coronavírus no Reino Unido não param de crescer:

Outro ponto que também está em debate, não só em terras inglesas, mas em todo o mundo do futebol, é a questão dos salários de jogadores. Com uma disparidade grande entre atletas de times maiores e menores, fica complicado adotar uma decisão que beneficie a todos, uma que não ameace equipes pequenas.

Gundogan também falou sobre este assunto, defendendo um corte de salários para jogadores de equipes da Premier League: "Eu defendo isso, sim, acredita que seria positivo."

Recentemente, a FA anunciou o cancelamento de todos os campeonato semi-profissionais no Reino Unido: ou seja, aqueles abaixo da sexta divisão. Assim, o questionamento do que a entidade planeja fazer nas principais ligas do país ainda fica de pé.