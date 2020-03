Quando foi o último título do Liverpool no Campeonato Inglês?

Reds buscam título inédito na era da Premier League, mas o avanço do coronavírus pode atrapalhar os planos do time inglês

Atual campeão da Liga dos Campeões, o iniciou a temporada 2019/20 sonhando com o título da Premier League e estava caminhando a passos largos para alcançar o seu principal objetivo.

Com 25 pontos de vantagem sobre o segundo colocado na tabela, o Manchester City, e faltando apenas nove rodadas para o término do campeonato, os Reds estão vendo o troféu virar uma incógnita devido a suspensão do torneio por conta da pandemia do coronavírus Covid-19.

Assim como os demais campeonatos ao redor do mundo, a Premier League está rodeada por incertezas e o futuro da competição é um grande mistério. Com isso, as dúvidas sobre quem será o campeão pairam sobre os clubes ingleses, enquanto o torcedor do Liverpool pode ver o título escorrer pelas suas mãos e aumentar o jejum.

Confira todas as informações sobre o último título do Campeonato Inglês conquistado pelo Liverpool

QUANTOS TÍTULOS DA PREMIER LEAGUE O LIVERPOOL TEM?

Caso o título se confirme e o campeonato não seja suspenso, será a 19ª conquista do Liverpool, ficando atrás apenas do , que tem 20. No entanto, na era da Premier League, ou seja, desde a temporada 1992/1993, será apenas o primeiro triunfo dos Reds, se juntando a equipes como Rovers (campeão em 1994/1995) e City (vencedor em 2015/2016).



QUANDO E COMO FOI A ÚLTIMA VEZ?

A última conquista do Liverpool veio há três décadas, na temporada 1989/1990. Para se ter uma ideia, apenas 11 dos 20 times da atual edição da Premier League participaram daquela edição.

Os Reds foram comandados por Kenny Dalglish e terminou o campeonato com 79 pontos, nove à frente do vice-campeão . Dentro de campo, o time era guiado por Ian Rush, um dos maiores ídolos e maior artilheiro da história do clube, e também contava com Peter Beardsley e John Barnes.

PREMIER LEAGUE 2019/20 NA JUSTIÇA?

Em decorrência do avanço do novo coronavírus, os órgãos que comandam o futebol na comunicaram que o esporte ficará suspenso até pelo menos 30 de abril. Mas, devido à crise do coronavírus, a temporada atual pode ser prorrogada por tempo indeterminado.

Se o campeonato não voltar, e a temporada for anulada, é muito provável que o jogo vá parar nos Tribunais. O clube inglês irá buscar o título na Inglaterra, no Tribunal Arbitral do Esporte e, se for o caso, até no Tribunal Suíço.