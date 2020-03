Liverpool merece ser campeão inglês. A opinião é de Rooney, ídolo do United

Ex-jogador dos Red Devils e do Everton acredita que a equipe de Jurgen Klopp merece levar o título da Premier League nesta temporada

Assim como os demais campeonatos ao redor do mundo, a Premier League está rodeada por incertezas. Por conta da pandemia do coronavírus covid-19, o futuro da competição é um grande mistério e até seu cancelamento já foi cogitado. Com isso, as dúvidas sobre quem será o campeão, quem será rebaixado e quem se classificará para a pairam sobre os clubes ingleses.

Mas para Wayne Rooney, o , seu rival durante praticamente toda sua carreira, deve ser o campeão da Premier League. Após um primeiro turno impecável, a equipe de Jurgen Klopp precisa de apenas de seis pontos em nove rodadas para assegurar o título matematicamente e, para o ídolo do e do , o clube não pode ser prejudicado caso o campeonato seja cancelado.

“O Liverpool vai vencer a Premier League. Eles foram fantásticos. Se esforçaram tanto para isso. Eles merecem esse título. Você pode imaginar esperar 30 anos e depois tirá-lo assim?”, disse o jogador ao The Times.

Rooney atualmente defende o , que disputa a EFL Championship, segunda divisão inglesa. É verdade que seu time não tem mais chances de subir para Premier League, mas o atacante reiterou que a temporada precisa seguir até o fim para que as vagas nos torneios europeus sejam decididas com justiça, assim como as vagas para rebaixamento ou acesso para outras divisões.

“Essas questões são tão grandes para os clubes envolvidos que eu imagino que haveria muitas brigas legais se a temporada fosse abandonada. O justo é terminar 2019/20, mesmo que tenhamos que perder a próxima temporada no processo”.

O atacante também deixou claro que isso não é algo simples de ser feito. Mas que, neste momento, os organizadores precisam ter calma para organizar a sequência da temporada da melhor maneira possível e para que ninguém saia prejudicado com o problema.

“Não me surpreenderia se terminar a temporada até o final de 2020. O futebol, como qualquer outro setor, está em território desconhecido e precisa ouvir conselhos e tomar todas as medidas necessárias”, finalizou.