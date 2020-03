Pesadelo do Liverpool: clubes da Premier League consideram anular a temporada

Devido ao coronavírus, Reds podem encerrar a temporada sem levantar o troféu do Campeonato Inglês

Depois de um jejum de 30 anos, o Liverpool estava muito perto de conquistar o título da Premier League. Com 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City, segundo colocado, os Reds veem o seu título de campeão inglês ameaçado por conta do novo coronavírus. De acordo com o site inglês 'The ', algumas equipes estão inclinadas a cancelar a temporada.

Ainda segundo a publicação, uma reunião está marcada para o próximo dia 3 de abril, onde os clubes vão discutir sobre o futuro da competição, sendo necessário que 14 dos 20 clubes da primeira divisão concordem em dar a temporada por encerrada, sem vencedor.

"Não há lugar para o futebol no momento. Você olha para as pessoas sentadas ao redor da mesa da Premier League no Skype e seus egos não conseguem aguentar o que lhes está sendo mostrado no espelho. Estamos agindo como crianças petulantes e ridículas agora. Acho que o que estamos fazendo está errado", confessou uma figura de destaque no futebol inglês ao no 'The Athletic'.

No momento, por conta da pandemia mundial do coronavírus, todas as atividades futebolísticas na foram suspensas até o dia 30 de abril. A interrupção ocorreu com o precisando de apenas mais duas vitórias para confirmar seu primeiro título inglês desde 1990.