Guardiola na seleção brasileira? O que sabemos sobre a sucessão de Tite

Desde que Tite anunciou que deixará a seleção brasileira após a Copa do Mundo do Qatar, muitos questionamentos sobre quem será o substituto surgiram. Nesta quinta-feira (7), o jornal Marca, da Espanha, trouxe que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) teria Pep Guardiola como o nome preferido para o cargo.

A GOAL apurou que ainda não houve contato com o catalão, que atualmente comanda o Manchester City, para assumir a seleção brasileira. O treinador tem o desejo de treinar uma grande seleção do futebol mundial. A atual pentacampeã do mundo estaria entre as alternativas.

Conforme trouxe a GOAL recentemente, a atual diretoria da CBF, presidida por Ednaldo Rodrigues, não descarta buscar um técnico estrangeiro e está aberta a estudar as possibilidades. Sob o comando de Rogério Caboclo, Xavi, atualmente comandante do Barcelona, foi convidado para ser auxiliar de Tite, mas recusou.

Getty Images

Segundo o próprio espanhol, a intenção era de que ele trabalhasse ao lado do técnico brasileiro e assumisse o comando após a saída de Tite, depois da Copa do Mundo do Qatar. Xavi, no entanto, recusou o convite e optou por esperar o Barcelona.

Guardiola também era um nome que agradava Rogério Caboclo, que chegou a buscar informações sobre salários e as condições de Pep para assumir um novo desafio. Na ocasião, não houve contato com o técnico, foi apenas uma avaliação de mercado.

Na CBF, o substituto de Tite é tratado com o máximo de discrição. A ordem é não falar sobre o tema nos próximos meses para não tirar o foco da Copa do Mundo.

Cuca e Jorge Jesus, conforme adiantado pela reportagem, têm interesse em assumir a seleção brasileira. O ex-técnico do Atlético-MG sonha com um convite ao término da temporada. O português também não descarta ficar fora do mercado até o fim do torneio que será disputado no Qatar.

