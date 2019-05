Copa do Mundo Catar 2022: quando será, estádios, horários dos jogos e mais informações

A Goal apresenta tudo que os fãs do futebol precisam saber sobre o primeiro Mundial a ser realizado no Oriente Médio

Após dias emocionantes no Mundial da , que consagrou a como a grande campeã, torcedores e seleções já estão se preparando para o início da , em 2022.

Desta forma, a Goal se antecipou com as informações completas da competição para você ir se planejando. Confira!

A COPA DO CATAR SERÁ NO VERÃO?



Será a primeira edição de Copa do Mundo a ser realizada no outono, época do ano correspondente no hemisfério norte, em função das altíssimas temperaturas que atingem o Oriente Médio no meio do ano. A bola rolar entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro.

QUANTAS SELEÇÕES IRÃO JOGAR?

A FIFA desistiu de ampliar a Copa do Mundo, no Catar, com 48 seleções. Desta forma, o torneio que será disputado entre novembro e dezembro de 2022, terá os mesmos 32 participantes. A proposta foi adiada para acontecer somente na edição de 2026.

País anfitrião: 1 (Catar)

UEFA: 13 representantes

Conmebol: 4 ou 5 representantes*

Concacaf: 3 ou 5 representantes*

CAF (África): 5 representantes*

AFC (Ásia): 4 ou 5 representantes*

OFC (Oceania): nenhum ou um representante*​

*Será mantida a disputa por vagas entre candidatos da Conmebol e OFC, AFC e Concacaf

QUANTOS ESTÁDIOS VÃO RECEBER A COPA?



Haverá 12 estádios espalhados pelas sete cidades escolhidas como sedes da competição. Alguns já saíram do papel. Conhecido como um dos países mais ricos do mundo, graças ao petróleo, o Catar promete um dos Mundiais com as arenas mais luxuosas da história.

Estádio Nacional de Lusail (Lusail) - Capacidade: 86 mil 250 espectadores.

Estádio Al-Khor (Al-Khor) - Capacidade: 45.330 espectadores.

Estádio Ahmed bin Ali (Al-Rayyan) - Capacidade: 21 mil 282 espectadores.

Estádio da Cidade da Educação (Al-Rayyan) - Capacidade: 43 mil 350 espectadores.

Estádio Al-Gharafa (Al-Rayyan) - Capacidade: 21 mil 282 espectadores.

Estádio Al-Shamal (Al-Shamal) - Capacidade: 45 mil 120 espectadores.

Estádio Al-Wakrah (Al-Wakrah) - Capacidade: 45 mil 120 espectadores.

Umm Salal Stadium (Umm Salal) - Capacidade: 45 mil 120 espectadores.

Estádio Khalifa (Doha) - Capacidade: 50 mil espectadores.

Estádio do de Doha (Doha) - Capacidade: 44 mil 950 espectadores.

Estádio Ciudad Deportiva (Doha) - Capacidade: 47 mil 560 espectadores.

Estádio da Universidade do Qatar (Doha) - Capacidade: 43 mil 520 espectadores.

* Capacidade estimada

QUE HORAS SERÃO OS JOGOS NO BRASIL?



Todas as cidades anfitriãs do torneio têm o mesmo fuso horário. Ou seja, são seis horas a mais em relação ao horário de Brasília.

QUANDO SERÁ O SORTEIO DOS GRUPOS?

Embora não esteja confirmado, a Fifa agendou a data de sorteio da Fase de Grupos para abril de 2022.

QUANDO COMEÇAM AS ELIMINATÓRIAS?



O sorteio das eliminatórias acontecerá em julho de 2019, embora o dia não tenha sido confirmado. Nesse evento, os grupos e datas para as partidas serão anunciados.

ONDE SERÁ TRANSMITIDA?

Até o momento, algumas das mais importantes emissoras de televisão que possuem direitos de transmissão são: Fox Sports, Telemundo Deportes, BBC, ITV, Rede Globo, SporTV e BeIN Sports.

QUANTOS INGRESSOS SERÃO COLOCADOS À VENDA?

Durante a candidatura para sediar o torneio, o Comitê Organizador do Catar ofereceu cerca de 2 milhões 869 mil ingressos, dos quais 8% serão destinados a patrocinadores e outros parceiros que apoiam a Copa do Mundo.

QUANDO SERÁ A FINAL DE 2022?



A principal partida do torneio foi marcada para o dia 18 de dezembro de 2022. A finalíssima acontecerá no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

PROGRAMAÇÃO



A programação dos jogos preparatórios da FIFA para a Copa do Mundo no Qatar.

2019

3 e 11 de junho

2 e 10 de setembro

7 e 15 de outubro

11 e 19 de novembro

2020

23 e 31 de março

1 e 9 de junho (para seleções não-federais)

31 de agosto

8 de setembro

5 e 13 de outubro

9 e 17 de novembro

2021

22 a 30 de março

31 de maio

8 de junho

30 de agosto

7 de setembro

4 e 12 de outubro

8 e 16 de novembro

2022